أمير تبوك يتلقّى التهنئة بعيد الأضحى من وكيل الإمارة ومساعديه

أشاد بجهودهم خلال جائحة كورونا

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، بمكتبه في الإمارة، اليوم الأحد، وكيل إمارة تبوك، محمد بن عبد الله الحقباني، ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام.



وقدم الوفد الضيف التهنئة لأمير تبوك، بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.



وبادل أمير المنطقة الجميع التهنئة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير.



ونوه إلى الجهود التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بالتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.



ودعا الأمير فهد بن سلطان الجميع إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار الجائحة، وتطبيق كل ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، مشيدًا بجهود الجميع داخل الإمارة خلال جائحة كورونا.



وعبّر عن فخره بما قدموه لخدمة المواطن والمقيم، سائلًا الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزَّها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.