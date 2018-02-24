"أمانة الشرقية" تزامناً مع الأمطار: مستعدون لها منذ أيام

هطلت اليوم على حاضرة الدمام وضواحيها وعدة محافظات

قالت أمانة الشرقية اليوم إنها بدأت استعداداتها لاستقبال هطول مياه الأمطار، منذ وقت مبكّر، حيث تولت مشاريع النظافة خلال الأيام الماضية، مهمة تنظيف المناهيل.



وذكرت الأمانة عبر حسابها عبر "تويتر" أنه وبالتزامن مع هطول الأمطار على المنطقة الشرقية، تستمر الرقابة عن طريق برنامج "الاستشاري".



وقالت الأمانة : يسعدنا تلقى بلاغاتكم خلال أوقات هطول الأمطار عبر هاتف طوارئ الأمانة 940 وذلك على مدار الساعة.



وكانت قد هطلت، اليوم، أمطار خفيفة على حاضرة الدمام وضواحيها وشملت "محافظات الخبر ، القطيف ، رأس تنورة، الجبيل ، الخفجي ، حفر الباطن ، ومحافظة النعيرية وضواحيها", كما أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر عدة تنبيهات للمنطقة لحالة أمطار تتواصل إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم .