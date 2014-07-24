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أمير المدينة المنورة يُهنئ وزير الداخلية بنجاح الحج

ثمّن توفير كل الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام

هنأ الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وقال في برقية بعث بها لوزير الداخلية: يطيب لي أن أهنئ سموكم بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ، بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين، والتي تهدف إلى توفير كل الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام، وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتسنى لهم أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تشترك في تقديمها أجهزة الدولة كافة".

وسأل المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

كما هنأ وزيرَ الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير المدينة المنورة يُهنئ وزير الداخلية بنجاح الحج
سبق

هنأ الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وقال في برقية بعث بها لوزير الداخلية: يطيب لي أن أهنئ سموكم بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ، بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين، والتي تهدف إلى توفير كل الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام، وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتسنى لهم أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تشترك في تقديمها أجهزة الدولة كافة".

وسأل المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

كما هنأ وزيرَ الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
06:03 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
05:33 AM

أمير المدينة المنورة يُهنئ وزير الداخلية بنجاح الحج

ثمّن توفير كل الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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هنأ الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وقال في برقية بعث بها لوزير الداخلية: يطيب لي أن أهنئ سموكم بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ، بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين، والتي تهدف إلى توفير كل الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام، وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتسنى لهم أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي تشترك في تقديمها أجهزة الدولة كافة".

وسأل المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

كما هنأ وزيرَ الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

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