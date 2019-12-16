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"فهد بن نايف" يحصد جائزة "إثراء للفنون" في نسختها الثالثة

عن عمله "رخم".. سيتم الكشف عنه بالدورة الـ 14 لمعرض "آرت دبي"

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالشراكة مع معرض "آرت دبي" عن فوز الفنان السعودي فهد بن نايف بجائزة "إثراء للفنون" في نسختها الثالثة، عن عمله "رخم"، والذي من المقرر الكشف عنه في الدورة الـ14 من معرض "آرت دبي" التي تعقد في الفترة من 1-4 شعبان 1441هـ الموافق ( 25-28 مارس 2020 م)، وذلك قبل أن ينتقل عمله إلى إثراء كجزء من المجموعة الدائمة للمركز.

وتهدف الجائزة التي أطلقها المركز في 2017 م إلى تمكين وتشجيع أعمال الفنانين السعوديين المعاصرين والمقيمين وإيصالها إلى نطاق عالمي، إلى جانب دعم المواهب والإبداع وتعزيز الحركة الفنية بالمملكة العربية السعودية، سعيًا لأن يكون إثراء منصة عالمية لدعم وتمويل واستكشاف المواهب الإبداعية لدى فنانيّ السعودية.

وأوضحت مشرفة المتحف في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) ليلى الفدّاغ أن جائزة إثراء للفنون حققت نجاحًا منقطع النظير في العامين الماضيين وازدهرت في نسختها الثالثة، بالنظر إلى عدد الطلبات التي تلقتها الجائزة والتي وصلت إلى ضعف العدد قياسًا بالنسخة الثانية، كدليل على التأثير المتزايد للجائزة وعلو شأنها.

وأضافت: "نسعى عبر هذه الجائزة إلى تشجيع المواهب وتوفير منصة لعرض المهارات الفنية للفنانين السعوديين والمقيمين ومساعدتهم على التألق، كما يسعدنا أن نتشارك مع معرض"آرت دبي" في هذه الجائزة مرة أخرى، حيث كانت استجابة اللجنة لأعمال فهد بن نايف غامرة بالحماس، وقد كان مشروعه ملهمًا من حيث النهج الذي اتبعه الفنان عند تطوير عمله الفني، ونتطلع إلى دعمه وهو يواصل تطوير عمله "رخم" وننتظر إصدارًا متألقًا عنه في معرض "آرت دبي" 2020".

من جهته، أعرب الفنان فهد بن نايف عن سعادته بالظفر بالجائزة قائلاً: "إنه لشرف كبير أن تختارني لجنة الجائزة لأكون الفائز بجائزة إثراء للفنون 2020، وهي فرصة متميزة لي شخصيًا باعتباري فنانًا ومعماريًا سعوديًا يهتم بالنسيج الثقافي والحضاري والاجتماعي للمجتمع السعودي، وهنا يبرز دور جائزة إثراء للفنون كشاهد على التزام المملكة برعاية وتطوير المواهب الإبداعية المحلية والعالمية"

يشار إلى أن الفائزة بالجائزة في نسختها الثانية هي السعودية دانية الصالح، عن مشروعها الذي يحمل اسم "صوْتَم" وهو عبارة عن عرض سمعي بصري رقمي يعتمد على صوتيات اللغة العربية، والتي خلقت تأثيرًا سمعيًا رقميًا شبيهًا بصوت أجراس الرياح، والذي تم عرضه في معرض آرت دبي لعام 2019.

جائزة إثراء للفنون آرت دبي الفنان السعودي فهد بن نايف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فهد بن نايف" يحصد جائزة "إثراء للفنون" في نسختها الثالثة
سبق

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالشراكة مع معرض "آرت دبي" عن فوز الفنان السعودي فهد بن نايف بجائزة "إثراء للفنون" في نسختها الثالثة، عن عمله "رخم"، والذي من المقرر الكشف عنه في الدورة الـ14 من معرض "آرت دبي" التي تعقد في الفترة من 1-4 شعبان 1441هـ الموافق ( 25-28 مارس 2020 م)، وذلك قبل أن ينتقل عمله إلى إثراء كجزء من المجموعة الدائمة للمركز.

وتهدف الجائزة التي أطلقها المركز في 2017 م إلى تمكين وتشجيع أعمال الفنانين السعوديين المعاصرين والمقيمين وإيصالها إلى نطاق عالمي، إلى جانب دعم المواهب والإبداع وتعزيز الحركة الفنية بالمملكة العربية السعودية، سعيًا لأن يكون إثراء منصة عالمية لدعم وتمويل واستكشاف المواهب الإبداعية لدى فنانيّ السعودية.

وأوضحت مشرفة المتحف في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) ليلى الفدّاغ أن جائزة إثراء للفنون حققت نجاحًا منقطع النظير في العامين الماضيين وازدهرت في نسختها الثالثة، بالنظر إلى عدد الطلبات التي تلقتها الجائزة والتي وصلت إلى ضعف العدد قياسًا بالنسخة الثانية، كدليل على التأثير المتزايد للجائزة وعلو شأنها.

وأضافت: "نسعى عبر هذه الجائزة إلى تشجيع المواهب وتوفير منصة لعرض المهارات الفنية للفنانين السعوديين والمقيمين ومساعدتهم على التألق، كما يسعدنا أن نتشارك مع معرض"آرت دبي" في هذه الجائزة مرة أخرى، حيث كانت استجابة اللجنة لأعمال فهد بن نايف غامرة بالحماس، وقد كان مشروعه ملهمًا من حيث النهج الذي اتبعه الفنان عند تطوير عمله الفني، ونتطلع إلى دعمه وهو يواصل تطوير عمله "رخم" وننتظر إصدارًا متألقًا عنه في معرض "آرت دبي" 2020".

من جهته، أعرب الفنان فهد بن نايف عن سعادته بالظفر بالجائزة قائلاً: "إنه لشرف كبير أن تختارني لجنة الجائزة لأكون الفائز بجائزة إثراء للفنون 2020، وهي فرصة متميزة لي شخصيًا باعتباري فنانًا ومعماريًا سعوديًا يهتم بالنسيج الثقافي والحضاري والاجتماعي للمجتمع السعودي، وهنا يبرز دور جائزة إثراء للفنون كشاهد على التزام المملكة برعاية وتطوير المواهب الإبداعية المحلية والعالمية"

يشار إلى أن الفائزة بالجائزة في نسختها الثانية هي السعودية دانية الصالح، عن مشروعها الذي يحمل اسم "صوْتَم" وهو عبارة عن عرض سمعي بصري رقمي يعتمد على صوتيات اللغة العربية، والتي خلقت تأثيرًا سمعيًا رقميًا شبيهًا بصوت أجراس الرياح، والذي تم عرضه في معرض آرت دبي لعام 2019.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
06:09 PM

"فهد بن نايف" يحصد جائزة "إثراء للفنون" في نسختها الثالثة

عن عمله "رخم".. سيتم الكشف عنه بالدورة الـ 14 لمعرض "آرت دبي"

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حامد العلي - الظهران
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أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالشراكة مع معرض "آرت دبي" عن فوز الفنان السعودي فهد بن نايف بجائزة "إثراء للفنون" في نسختها الثالثة، عن عمله "رخم"، والذي من المقرر الكشف عنه في الدورة الـ14 من معرض "آرت دبي" التي تعقد في الفترة من 1-4 شعبان 1441هـ الموافق ( 25-28 مارس 2020 م)، وذلك قبل أن ينتقل عمله إلى إثراء كجزء من المجموعة الدائمة للمركز.

وتهدف الجائزة التي أطلقها المركز في 2017 م إلى تمكين وتشجيع أعمال الفنانين السعوديين المعاصرين والمقيمين وإيصالها إلى نطاق عالمي، إلى جانب دعم المواهب والإبداع وتعزيز الحركة الفنية بالمملكة العربية السعودية، سعيًا لأن يكون إثراء منصة عالمية لدعم وتمويل واستكشاف المواهب الإبداعية لدى فنانيّ السعودية.

وأوضحت مشرفة المتحف في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) ليلى الفدّاغ أن جائزة إثراء للفنون حققت نجاحًا منقطع النظير في العامين الماضيين وازدهرت في نسختها الثالثة، بالنظر إلى عدد الطلبات التي تلقتها الجائزة والتي وصلت إلى ضعف العدد قياسًا بالنسخة الثانية، كدليل على التأثير المتزايد للجائزة وعلو شأنها.

وأضافت: "نسعى عبر هذه الجائزة إلى تشجيع المواهب وتوفير منصة لعرض المهارات الفنية للفنانين السعوديين والمقيمين ومساعدتهم على التألق، كما يسعدنا أن نتشارك مع معرض"آرت دبي" في هذه الجائزة مرة أخرى، حيث كانت استجابة اللجنة لأعمال فهد بن نايف غامرة بالحماس، وقد كان مشروعه ملهمًا من حيث النهج الذي اتبعه الفنان عند تطوير عمله الفني، ونتطلع إلى دعمه وهو يواصل تطوير عمله "رخم" وننتظر إصدارًا متألقًا عنه في معرض "آرت دبي" 2020".

من جهته، أعرب الفنان فهد بن نايف عن سعادته بالظفر بالجائزة قائلاً: "إنه لشرف كبير أن تختارني لجنة الجائزة لأكون الفائز بجائزة إثراء للفنون 2020، وهي فرصة متميزة لي شخصيًا باعتباري فنانًا ومعماريًا سعوديًا يهتم بالنسيج الثقافي والحضاري والاجتماعي للمجتمع السعودي، وهنا يبرز دور جائزة إثراء للفنون كشاهد على التزام المملكة برعاية وتطوير المواهب الإبداعية المحلية والعالمية"

يشار إلى أن الفائزة بالجائزة في نسختها الثانية هي السعودية دانية الصالح، عن مشروعها الذي يحمل اسم "صوْتَم" وهو عبارة عن عرض سمعي بصري رقمي يعتمد على صوتيات اللغة العربية، والتي خلقت تأثيرًا سمعيًا رقميًا شبيهًا بصوت أجراس الرياح، والذي تم عرضه في معرض آرت دبي لعام 2019.

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