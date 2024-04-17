قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 إلف ريال .
وأضاف أن مخالفة منع التجول لغير الحالة ومن يخالفه وسيتم إيقاع العقوبة، وكل من يخالف في أي فترة في اليوم ستطبق عليه العقوبة .
"متحدث الداخلية": عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 ألف ريال
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 إلف ريال .
وأضاف أن مخالفة منع التجول لغير الحالة ومن يخالفه وسيتم إيقاع العقوبة، وكل من يخالف في أي فترة في اليوم ستطبق عليه العقوبة .
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 إلف ريال .
"متحدث الداخلية": عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 ألف ريال
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 إلف ريال .
وأضاف أن مخالفة منع التجول لغير الحالة ومن يخالفه وسيتم إيقاع العقوبة، وكل من يخالف في أي فترة في اليوم ستطبق عليه العقوبة .