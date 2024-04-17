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"متحدث الداخلية": عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 ألف ريال

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 إلف ريال .
وأضاف أن مخالفة منع التجول لغير الحالة ومن يخالفه وسيتم إيقاع العقوبة، وكل من يخالف في أي فترة في اليوم ستطبق عليه العقوبة .

وزارة الداخلية عقوبة تزوير تصاريح التنقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الداخلية": عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 ألف ريال
سبق

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 إلف ريال .
وأضاف أن مخالفة منع التجول لغير الحالة ومن يخالفه وسيتم إيقاع العقوبة، وكل من يخالف في أي فترة في اليوم ستطبق عليه العقوبة .

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
04:18 PM
اخر تعديل
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
04:27 PM

"متحدث الداخلية": عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,804

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 إلف ريال .
وأضاف أن مخالفة منع التجول لغير الحالة ومن يخالفه وسيتم إيقاع العقوبة، وكل من يخالف في أي فترة في اليوم ستطبق عليه العقوبة .

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