قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 إلف ريال . وأضاف أن مخالفة منع التجول لغير الحالة ومن يخالفه وسيتم إيقاع العقوبة، وكل من يخالف في أي فترة في اليوم ستطبق عليه العقوبة .

"متحدث الداخلية": عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 ألف ريال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-17 قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 إلف ريال .

وأضاف أن مخالفة منع التجول لغير الحالة ومن يخالفه وسيتم إيقاع العقوبة، وكل من يخالف في أي فترة في اليوم ستطبق عليه العقوبة .

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 04:18 PM

اخر تعديل 17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 04:27 PM

"متحدث الداخلية": عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 ألف ريال





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قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 إلف ريال .

وأضاف أن مخالفة منع التجول لغير الحالة ومن يخالفه وسيتم إيقاع العقوبة، وكل من يخالف في أي فترة في اليوم ستطبق عليه العقوبة .