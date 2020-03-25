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نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ للتصدّي لفيروس "كورونا"

تستعد البلاد لإغلاق كامل اعتباراً من منتصف الليل

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن؛ حالة الطوارئ الوطنية، إذ تستعد البلاد لإغلاق كامل اعتباراً من منتصف الليل لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" قالت أرديرن؛ في كلمة أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، عند إعلان حالة الطوارئ: "إنها حالة طوارئ للحفاظ على أسلوب حياتنا".

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيوزيلندا، إلى 205.

فيروس كورونا الجديد نيوزيلندا

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نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ للتصدّي لفيروس "كورونا"
سبق

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن؛ حالة الطوارئ الوطنية، إذ تستعد البلاد لإغلاق كامل اعتباراً من منتصف الليل لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" قالت أرديرن؛ في كلمة أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، عند إعلان حالة الطوارئ: "إنها حالة طوارئ للحفاظ على أسلوب حياتنا".

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيوزيلندا، إلى 205.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:37 AM

نيوزيلندا تعلن حالة الطوارئ للتصدّي لفيروس "كورونا"

تستعد البلاد لإغلاق كامل اعتباراً من منتصف الليل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن؛ حالة الطوارئ الوطنية، إذ تستعد البلاد لإغلاق كامل اعتباراً من منتصف الليل لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم" قالت أرديرن؛ في كلمة أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، عند إعلان حالة الطوارئ: "إنها حالة طوارئ للحفاظ على أسلوب حياتنا".

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيوزيلندا، إلى 205.

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