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الكتاب الذكي صيغة جديدة ابتكرتها وطورتها "منصة سيمانور" بمعرض الرياض الكتاب

بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

شكّلت منصة "سيمانور" تحولاً نوعياً في مجال الكتب الذكية، صيغة جديدة تقدم للقارئ بتقنيات الكتاب الذكي (EBE) بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة (ثورة المعلومات)، حيث توظف تطور (الأجهزة الذكية، سرعات الإنترنت، الخوادم السحابية، وتفعيل خصائص الذكاء الصناعي) لتحدث نقلة جديدة في عالم الكتب الإلكترونية الحالية وتنقلها إلى أفق عالم الكتب الذكية.
وأعلنت المنصة إصدارها الثالث الجديد المتخصصة في نشر الكتب الذكية، صاحبة إطلاق الإعلان عن انضمام دور نشر جديدة حولت جميع إصداراتها إلى صيغة الكتاب الذكي EBE (Ebook Enable)، حيث ضمت كبريات دور النشر والجامعات مثل دار نشر جامعة الملك سعود، والجامعة السعودية الإلكترونية، ودارة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة العبيكان، وعالم الكتب، وغيرهم من دور النشر، حيث استهدفت بتقنياتها قطاعات النشر والتعليم والتدريب العام والخاص المحلية والعالمية وبجميع اللغات.
في حين أطلقت خدمة جديدة وبالتحالف مع عدة جهات لوجستية وتمويلية لرواد الأعمال الراغبين في دخول عالم النشر والتعليم والتدريب الإلكتروني الذكي من خلال "منصة سيمانور" لرواد الأعمال Semanoor Startup Studio لتمكين تنفيذ ونشر وتسويق وتحصيل المبيعات محلياً وعالمياً لمشروعات رواد الأعمال في تلك المجالات في أقل من 10% من الوقت والتكاليف مقارنة بالطرق التقليدية في تنفيذ مثل تلك المشاريع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكتاب الذكي صيغة جديدة ابتكرتها وطورتها "منصة سيمانور" بمعرض الرياض الكتاب
سبق

شكّلت منصة "سيمانور" تحولاً نوعياً في مجال الكتب الذكية، صيغة جديدة تقدم للقارئ بتقنيات الكتاب الذكي (EBE) بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة (ثورة المعلومات)، حيث توظف تطور (الأجهزة الذكية، سرعات الإنترنت، الخوادم السحابية، وتفعيل خصائص الذكاء الصناعي) لتحدث نقلة جديدة في عالم الكتب الإلكترونية الحالية وتنقلها إلى أفق عالم الكتب الذكية.
وأعلنت المنصة إصدارها الثالث الجديد المتخصصة في نشر الكتب الذكية، صاحبة إطلاق الإعلان عن انضمام دور نشر جديدة حولت جميع إصداراتها إلى صيغة الكتاب الذكي EBE (Ebook Enable)، حيث ضمت كبريات دور النشر والجامعات مثل دار نشر جامعة الملك سعود، والجامعة السعودية الإلكترونية، ودارة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة العبيكان، وعالم الكتب، وغيرهم من دور النشر، حيث استهدفت بتقنياتها قطاعات النشر والتعليم والتدريب العام والخاص المحلية والعالمية وبجميع اللغات.
في حين أطلقت خدمة جديدة وبالتحالف مع عدة جهات لوجستية وتمويلية لرواد الأعمال الراغبين في دخول عالم النشر والتعليم والتدريب الإلكتروني الذكي من خلال "منصة سيمانور" لرواد الأعمال Semanoor Startup Studio لتمكين تنفيذ ونشر وتسويق وتحصيل المبيعات محلياً وعالمياً لمشروعات رواد الأعمال في تلك المجالات في أقل من 10% من الوقت والتكاليف مقارنة بالطرق التقليدية في تنفيذ مثل تلك المشاريع.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
04:46 PM

الكتاب الذكي صيغة جديدة ابتكرتها وطورتها "منصة سيمانور" بمعرض الرياض الكتاب

بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شكّلت منصة "سيمانور" تحولاً نوعياً في مجال الكتب الذكية، صيغة جديدة تقدم للقارئ بتقنيات الكتاب الذكي (EBE) بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة (ثورة المعلومات)، حيث توظف تطور (الأجهزة الذكية، سرعات الإنترنت، الخوادم السحابية، وتفعيل خصائص الذكاء الصناعي) لتحدث نقلة جديدة في عالم الكتب الإلكترونية الحالية وتنقلها إلى أفق عالم الكتب الذكية.
وأعلنت المنصة إصدارها الثالث الجديد المتخصصة في نشر الكتب الذكية، صاحبة إطلاق الإعلان عن انضمام دور نشر جديدة حولت جميع إصداراتها إلى صيغة الكتاب الذكي EBE (Ebook Enable)، حيث ضمت كبريات دور النشر والجامعات مثل دار نشر جامعة الملك سعود، والجامعة السعودية الإلكترونية، ودارة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة العبيكان، وعالم الكتب، وغيرهم من دور النشر، حيث استهدفت بتقنياتها قطاعات النشر والتعليم والتدريب العام والخاص المحلية والعالمية وبجميع اللغات.
في حين أطلقت خدمة جديدة وبالتحالف مع عدة جهات لوجستية وتمويلية لرواد الأعمال الراغبين في دخول عالم النشر والتعليم والتدريب الإلكتروني الذكي من خلال "منصة سيمانور" لرواد الأعمال Semanoor Startup Studio لتمكين تنفيذ ونشر وتسويق وتحصيل المبيعات محلياً وعالمياً لمشروعات رواد الأعمال في تلك المجالات في أقل من 10% من الوقت والتكاليف مقارنة بالطرق التقليدية في تنفيذ مثل تلك المشاريع.

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