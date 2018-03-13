النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. أول متعافى من "كورونا" يروي تفاصيل إصابته بالفيروس

شكر القيادة وأشاد بالمستوى العالي للخدمات الطبية والتعامل الإنساني والوطني

قدم "حسن الصيرفي"، أول متعافى من فيروس كورونا، الذي خرج بالأمس من المستشفى سليماً معافى، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله؛ لما يقدمانه من دعم ورعاية لأبناء الوطن، مؤكداً تحسن حالته الصحية، حيث اختفت لديه الحرارة والكحة.

وروى خلال مداخلته في برنامج "ياهلا"، تفاصيل إصابته بالمرض قائلاً: "شعرت بارتفاع في درجة الحرارة تقريباً 38 درجة، واستمرت معي عدة أيام بعدها ذهبت إلى المستشفى، وتم إعطائي أدوية مضادات حيوية تحسنت على إثرها حالتي الصحية وخفت الحرارة".

وأردف: "عدت إلى مستشفى القطيف المركزي مرة أخرى بعد ثلاثة أيام بسبب الكحة غير الطبيعية، وعلى الفور تم عزلي"، مشيداً بالمستوى العالي للخدمات الطبية والإمكانات من الممرضين والأطباء، وكذلك بمستوى التعامل الإنساني والوطني الذي لمسه ولقيه من الطاقم الطبي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية سلامة المواطن من الفيروس.

فيروس كورونا الجديد برنامج ياهلا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو .. أول متعافى من "كورونا" يروي تفاصيل إصابته بالفيروس
سبق

قدم "حسن الصيرفي"، أول متعافى من فيروس كورونا، الذي خرج بالأمس من المستشفى سليماً معافى، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله؛ لما يقدمانه من دعم ورعاية لأبناء الوطن، مؤكداً تحسن حالته الصحية، حيث اختفت لديه الحرارة والكحة.

وروى خلال مداخلته في برنامج "ياهلا"، تفاصيل إصابته بالمرض قائلاً: "شعرت بارتفاع في درجة الحرارة تقريباً 38 درجة، واستمرت معي عدة أيام بعدها ذهبت إلى المستشفى، وتم إعطائي أدوية مضادات حيوية تحسنت على إثرها حالتي الصحية وخفت الحرارة".

وأردف: "عدت إلى مستشفى القطيف المركزي مرة أخرى بعد ثلاثة أيام بسبب الكحة غير الطبيعية، وعلى الفور تم عزلي"، مشيداً بالمستوى العالي للخدمات الطبية والإمكانات من الممرضين والأطباء، وكذلك بمستوى التعامل الإنساني والوطني الذي لمسه ولقيه من الطاقم الطبي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية سلامة المواطن من الفيروس.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
12:31 AM

بالفيديو .. أول متعافى من "كورونا" يروي تفاصيل إصابته بالفيروس

شكر القيادة وأشاد بالمستوى العالي للخدمات الطبية والتعامل الإنساني والوطني

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
17,327

قدم "حسن الصيرفي"، أول متعافى من فيروس كورونا، الذي خرج بالأمس من المستشفى سليماً معافى، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله؛ لما يقدمانه من دعم ورعاية لأبناء الوطن، مؤكداً تحسن حالته الصحية، حيث اختفت لديه الحرارة والكحة.

وروى خلال مداخلته في برنامج "ياهلا"، تفاصيل إصابته بالمرض قائلاً: "شعرت بارتفاع في درجة الحرارة تقريباً 38 درجة، واستمرت معي عدة أيام بعدها ذهبت إلى المستشفى، وتم إعطائي أدوية مضادات حيوية تحسنت على إثرها حالتي الصحية وخفت الحرارة".

وأردف: "عدت إلى مستشفى القطيف المركزي مرة أخرى بعد ثلاثة أيام بسبب الكحة غير الطبيعية، وعلى الفور تم عزلي"، مشيداً بالمستوى العالي للخدمات الطبية والإمكانات من الممرضين والأطباء، وكذلك بمستوى التعامل الإنساني والوطني الذي لمسه ولقيه من الطاقم الطبي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية سلامة المواطن من الفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,205
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,454
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,394
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,422

المقالات

القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة