"كلاسيكو" منتظر يجمع الاتحاد والنصر .. وفارق النقاط الثلاث يشعل مواجهة الأهلي والفتح

في بقية مباريات الجولة 20 من دوري المحترفين

تتواصل، غدًا الجمعة، منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة .



المواجهة الأولى تجمع أبها "الثامن" بـ 25 نقطة والحزم" السادس عشر" بـ14 نقطة ، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة, فيما يحل الأهلي "التاسع" بـ 21 نقطة " ضيفًا على الفتح "الرابع عشر" بـ 18 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء, وتختتم مواجهات الجمعة بلقاء القمة الذي سيجمع الاتحاد" متصدر الترتيب" بـ 44 نقطة والنصر "الثالث " بـ 38 نقطة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.