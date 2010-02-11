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"كلاسيكو" منتظر يجمع الاتحاد والنصر .. وفارق النقاط الثلاث يشعل مواجهة الأهلي والفتح

في بقية مباريات الجولة 20 من دوري المحترفين

تتواصل، غدًا الجمعة، منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة .

المواجهة الأولى تجمع أبها "الثامن" بـ 25 نقطة والحزم" السادس عشر" بـ14 نقطة ، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة, فيما يحل الأهلي "التاسع" بـ 21 نقطة " ضيفًا على الفتح "الرابع عشر" بـ 18 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء, وتختتم مواجهات الجمعة بلقاء القمة الذي سيجمع الاتحاد" متصدر الترتيب" بـ 44 نقطة والنصر "الثالث " بـ 38 نقطة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كلاسيكو" منتظر يجمع الاتحاد والنصر .. وفارق النقاط الثلاث يشعل مواجهة الأهلي والفتح
سبق

تتواصل، غدًا الجمعة، منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة .

المواجهة الأولى تجمع أبها "الثامن" بـ 25 نقطة والحزم" السادس عشر" بـ14 نقطة ، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة, فيما يحل الأهلي "التاسع" بـ 21 نقطة " ضيفًا على الفتح "الرابع عشر" بـ 18 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء, وتختتم مواجهات الجمعة بلقاء القمة الذي سيجمع الاتحاد" متصدر الترتيب" بـ 44 نقطة والنصر "الثالث " بـ 38 نقطة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
11:05 PM

"كلاسيكو" منتظر يجمع الاتحاد والنصر .. وفارق النقاط الثلاث يشعل مواجهة الأهلي والفتح

في بقية مباريات الجولة 20 من دوري المحترفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,438

تتواصل، غدًا الجمعة، منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مثيرة .

المواجهة الأولى تجمع أبها "الثامن" بـ 25 نقطة والحزم" السادس عشر" بـ14 نقطة ، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة, فيما يحل الأهلي "التاسع" بـ 21 نقطة " ضيفًا على الفتح "الرابع عشر" بـ 18 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء, وتختتم مواجهات الجمعة بلقاء القمة الذي سيجمع الاتحاد" متصدر الترتيب" بـ 44 نقطة والنصر "الثالث " بـ 38 نقطة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,695
142 مليون ..

142 مليون ..

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15,377
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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14,056
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