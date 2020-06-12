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"تشخيص خاطئ" يتسبب في إصابة عائلة كاملة بـ"كورونا" في عسير

"القرني": تم تشخيصي إنفلونزا موسمية قبل أسبوع من اكتشاف الإصابة بالفيروس

تسبب تشخيص خاطئ، حسب رواية بدر القرني وهو المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط، في إصابته وجميع أفراد أسرته بفيروس كورونا، واضعًا علامات الاستفهام حول من يتحمل ما حدث له ولأفراد عائلته".

‏وفي التفاصيل ذكر "القرني" عبر حسابه الشخصي في تويتر، أنه ومنذ أسبوع عانى من حمى وارتفاع في درجة الحرارة وبعض الأعراض المصاحبة، مضيفًا: "راجعت مركز الرعاية الصحية الأولية في الحي وطلبت إجراء مسحة كورونا، فرفضت الدكتورة وشخصتني بأنها إنفلونزا موسمية".

وتابع: "الآن وبعد مرور أسبوع ثبت بأن الحالة هي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وجميع أفراد عائلتي مصابون، فمن يتحمل ذلك؟".

يذكر أن منطقة عسير تشهد هذه الأيام ارتفاعًا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وبالأخص مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط التي شهدت تسجيل حالات مؤكدة في عدد من الإدارات الحكومية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تشخيص خاطئ" يتسبب في إصابة عائلة كاملة بـ"كورونا" في عسير
سبق

تسبب تشخيص خاطئ، حسب رواية بدر القرني وهو المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط، في إصابته وجميع أفراد أسرته بفيروس كورونا، واضعًا علامات الاستفهام حول من يتحمل ما حدث له ولأفراد عائلته".

‏وفي التفاصيل ذكر "القرني" عبر حسابه الشخصي في تويتر، أنه ومنذ أسبوع عانى من حمى وارتفاع في درجة الحرارة وبعض الأعراض المصاحبة، مضيفًا: "راجعت مركز الرعاية الصحية الأولية في الحي وطلبت إجراء مسحة كورونا، فرفضت الدكتورة وشخصتني بأنها إنفلونزا موسمية".

وتابع: "الآن وبعد مرور أسبوع ثبت بأن الحالة هي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وجميع أفراد عائلتي مصابون، فمن يتحمل ذلك؟".

يذكر أن منطقة عسير تشهد هذه الأيام ارتفاعًا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وبالأخص مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط التي شهدت تسجيل حالات مؤكدة في عدد من الإدارات الحكومية.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
09:23 PM

"تشخيص خاطئ" يتسبب في إصابة عائلة كاملة بـ"كورونا" في عسير

"القرني": تم تشخيصي إنفلونزا موسمية قبل أسبوع من اكتشاف الإصابة بالفيروس

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رائد القرفي - عسير
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تسبب تشخيص خاطئ، حسب رواية بدر القرني وهو المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط، في إصابته وجميع أفراد أسرته بفيروس كورونا، واضعًا علامات الاستفهام حول من يتحمل ما حدث له ولأفراد عائلته".

‏وفي التفاصيل ذكر "القرني" عبر حسابه الشخصي في تويتر، أنه ومنذ أسبوع عانى من حمى وارتفاع في درجة الحرارة وبعض الأعراض المصاحبة، مضيفًا: "راجعت مركز الرعاية الصحية الأولية في الحي وطلبت إجراء مسحة كورونا، فرفضت الدكتورة وشخصتني بأنها إنفلونزا موسمية".

وتابع: "الآن وبعد مرور أسبوع ثبت بأن الحالة هي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وجميع أفراد عائلتي مصابون، فمن يتحمل ذلك؟".

يذكر أن منطقة عسير تشهد هذه الأيام ارتفاعًا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وبالأخص مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط التي شهدت تسجيل حالات مؤكدة في عدد من الإدارات الحكومية.

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