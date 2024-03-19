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كورونا.. ارتفاع عدد مصابي النمسا إلى 1843 وماليزيا تصل لـ900

فيينا كشفت أن الفحوص الطبية أكدت إصابة 197 حالة جديدة بالفيروس

سجلت ماليزيا 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 900 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الماليزية: إن معظم الحالات الجديدة مرتبط بتجمع حضره نحو 16 ألف شخص قرب كولالمبور.

من ناحية أخرى ارتفع عدد الحالات المصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في النمسا إلى 1843 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة النمساوية في تقرير: إن الفحوص الطبية أكدت 197 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 1843 حالة بينها تسع حالات شفاء وخمس وفيات.

وأضافت أن معظم الحالات التي سجلت كانت بمقاطعة تيرول التي تم حظر التجوال فيها مؤخرًا بواقع 437 حالة، تليها مقاطعة النمسا العليا بـ345 حالة في حين سجلت العاصمة فيينا 231 حالة إصابة.

واتخذت الحكومة النمساوية إجراءات للحد من انتشار الفيروس؛ منها حظر التجمع لأكثر من خمسة أشخاص، وعدم الخروج إلا للضرورة، مع حق الشرطة في استجواب أي شخص خارج المنزل؛ فضلًا عن إغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والأندية ومراكز الترفيه؛ باستثناء محال الأغذية والصيدليات.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. ارتفاع عدد مصابي النمسا إلى 1843 وماليزيا تصل لـ900
سبق

سجلت ماليزيا 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 900 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الماليزية: إن معظم الحالات الجديدة مرتبط بتجمع حضره نحو 16 ألف شخص قرب كولالمبور.

من ناحية أخرى ارتفع عدد الحالات المصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في النمسا إلى 1843 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة النمساوية في تقرير: إن الفحوص الطبية أكدت 197 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 1843 حالة بينها تسع حالات شفاء وخمس وفيات.

وأضافت أن معظم الحالات التي سجلت كانت بمقاطعة تيرول التي تم حظر التجوال فيها مؤخرًا بواقع 437 حالة، تليها مقاطعة النمسا العليا بـ345 حالة في حين سجلت العاصمة فيينا 231 حالة إصابة.

واتخذت الحكومة النمساوية إجراءات للحد من انتشار الفيروس؛ منها حظر التجمع لأكثر من خمسة أشخاص، وعدم الخروج إلا للضرورة، مع حق الشرطة في استجواب أي شخص خارج المنزل؛ فضلًا عن إغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والأندية ومراكز الترفيه؛ باستثناء محال الأغذية والصيدليات.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
12:48 PM

كورونا.. ارتفاع عدد مصابي النمسا إلى 1843 وماليزيا تصل لـ900

فيينا كشفت أن الفحوص الطبية أكدت إصابة 197 حالة جديدة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ماليزيا 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 900 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الماليزية: إن معظم الحالات الجديدة مرتبط بتجمع حضره نحو 16 ألف شخص قرب كولالمبور.

من ناحية أخرى ارتفع عدد الحالات المصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في النمسا إلى 1843 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة النمساوية في تقرير: إن الفحوص الطبية أكدت 197 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 1843 حالة بينها تسع حالات شفاء وخمس وفيات.

وأضافت أن معظم الحالات التي سجلت كانت بمقاطعة تيرول التي تم حظر التجوال فيها مؤخرًا بواقع 437 حالة، تليها مقاطعة النمسا العليا بـ345 حالة في حين سجلت العاصمة فيينا 231 حالة إصابة.

واتخذت الحكومة النمساوية إجراءات للحد من انتشار الفيروس؛ منها حظر التجمع لأكثر من خمسة أشخاص، وعدم الخروج إلا للضرورة، مع حق الشرطة في استجواب أي شخص خارج المنزل؛ فضلًا عن إغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والأندية ومراكز الترفيه؛ باستثناء محال الأغذية والصيدليات.

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