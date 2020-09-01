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فهد بن سلطان يطلع على استعدادات جامعة تبوك للعام الدراسي الجديد

استعرض التجهيزات والمقررات العملية وخطة مواجهة كورونا

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي.

ونوه أمير منطقة تبوك في بداية الاستقبال بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله_ من دعم للجامعات، وتوجيهاتهما الدائمة، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل، وبما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات.

واطلع أمير منطقة تبوك -خلال الاستقبال- على تقرير عن بداية العام الجامعي الجديد وتجربة التعليم عن بُعد، واستعراض التجهيزات والمقررات العملية، بالإضافة إلى خطة الجامعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وأعرب أمير المنطقة عن تمنياته للجامعة ومنسوبيها بالتوفيق والنجاح، مؤكداً على دورها البارز في التعليم العالي في محافظات المنطقة والمستويات العالية التي قدمتها أكاديمياً وعلمياً.

وأعرب رئيس جامعة تبوك عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك؛ على ما تلقاه الجامعة من اهتمامٍ ومتابعةٍ دائمة منه لجميع برامج وانشطة الجامعة.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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فهد بن سلطان يطلع على استعدادات جامعة تبوك للعام الدراسي الجديد
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي.

ونوه أمير منطقة تبوك في بداية الاستقبال بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله_ من دعم للجامعات، وتوجيهاتهما الدائمة، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل، وبما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات.

واطلع أمير منطقة تبوك -خلال الاستقبال- على تقرير عن بداية العام الجامعي الجديد وتجربة التعليم عن بُعد، واستعراض التجهيزات والمقررات العملية، بالإضافة إلى خطة الجامعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وأعرب أمير المنطقة عن تمنياته للجامعة ومنسوبيها بالتوفيق والنجاح، مؤكداً على دورها البارز في التعليم العالي في محافظات المنطقة والمستويات العالية التي قدمتها أكاديمياً وعلمياً.

وأعرب رئيس جامعة تبوك عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك؛ على ما تلقاه الجامعة من اهتمامٍ ومتابعةٍ دائمة منه لجميع برامج وانشطة الجامعة.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
03:56 PM

فهد بن سلطان يطلع على استعدادات جامعة تبوك للعام الدراسي الجديد

استعرض التجهيزات والمقررات العملية وخطة مواجهة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي.

ونوه أمير منطقة تبوك في بداية الاستقبال بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله_ من دعم للجامعات، وتوجيهاتهما الدائمة، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل، وبما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات.

واطلع أمير منطقة تبوك -خلال الاستقبال- على تقرير عن بداية العام الجامعي الجديد وتجربة التعليم عن بُعد، واستعراض التجهيزات والمقررات العملية، بالإضافة إلى خطة الجامعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وأعرب أمير المنطقة عن تمنياته للجامعة ومنسوبيها بالتوفيق والنجاح، مؤكداً على دورها البارز في التعليم العالي في محافظات المنطقة والمستويات العالية التي قدمتها أكاديمياً وعلمياً.

وأعرب رئيس جامعة تبوك عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك؛ على ما تلقاه الجامعة من اهتمامٍ ومتابعةٍ دائمة منه لجميع برامج وانشطة الجامعة.

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