"طاقة" تُوقع مذكرة تفاهم مع "نيو بارك" الأمريكية

لتأسيس شركة بالمملكة لتوفير المواد الكيميائية لحقول النفط

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة ("طاقة")، التي تقع في مدينة الظهران اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة New Park Fluids Systems New Park، والتي مقرها مدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، لتأسيس شركة في المملكة لتوفير المواد الكيميائية لحقول النفط وغيرها من المنتجات والخدمات المتقدمة ذات الصلة؛ بما في ذلك سوائل مكامن الحفر (عمليات إكمال الآبار)، والمعادن الصناعية والخدمات المتعلقة بذلك في المملكة، مع إمكانية التوسع إلى مناطق جغرافية استراتيجية أخرى في المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة"، المهندس خالد نوح: "تماشيًا مع استراتيجية "طاقة" لعام 2021 والطلب المتزايد في المملكة على الطاقة المتجددة من موارد الغاز غير التقليدية؛ فإن إقامة هذه الشركة مع شريك عالمي لتقنيات الحفر وسوائل الآبار مثل NewPark، هو محطة مميزة في رحلة "طاقة" لبناء القدرات وتقديم عمليات حفر تنافسية لسوق شركة أرامكو السعودية المتنامي".

من جهته قال ديفيد باترسون، رئيس قطاع تشغيل أنظمة السوائل في شركة New Park: "سيعمل المشروع المشترك بين الشركتين على تعزيز قدراتنا وتركيزنا على عملائنا في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "إن تعظيم المنفعة من خبرة الشركتين يضمن أن حلولنا، التي تركز على السوائل والمدعومة بجودة الخدمة والتي تعتبر الأفضل في فئتها وقد حازت جوائز عدة؛ ستلبي متطلبات عملائنا الآن وفي المستقبل".

وبحسب المذكرة ستقدم شركة New Park الدعم للمشروع المشترك بين الشركتين وخصوصًا الدعم التقني، مع العمل على الأبحاث المتعلقة بتطوير المواد الكيميائية المتخصصة وتنمية قدرات التصنيع في المملكة، والاستفادة من جودة المنتجات والخدمات التي تقدّمها شركة "طاقة".