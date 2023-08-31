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7 قتلى من "طالبان" في هجوم فاشل على موقع للمقاومة الأفغانية ببنجشير

الحركة التزمت الصمت إزاء خسائرها

قُتل سبعة مسلحين على الأقل من حركة طالبان، وأصيب آخرون، اليوم (الثلاثاء)، بنيران المقاومة الأفغانية في إقليم بنجشير، أثناء التصدي لهجوم شنته الحركة على موقع للمقاومة الليلة الماضية، بحسب ما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن العضو بجبهة المقاومة في بنجشير فهيم دشتي، اليوم (الثلاثاء).

وبين "دشتي" أن عدة أشخاص أصيبوا بينهم عضوان من المقاومة.

من جهتها، لم تعلق "طالبان" على الهجوم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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7 قتلى من "طالبان" في هجوم فاشل على موقع للمقاومة الأفغانية ببنجشير
سبق

قُتل سبعة مسلحين على الأقل من حركة طالبان، وأصيب آخرون، اليوم (الثلاثاء)، بنيران المقاومة الأفغانية في إقليم بنجشير، أثناء التصدي لهجوم شنته الحركة على موقع للمقاومة الليلة الماضية، بحسب ما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن العضو بجبهة المقاومة في بنجشير فهيم دشتي، اليوم (الثلاثاء).

وبين "دشتي" أن عدة أشخاص أصيبوا بينهم عضوان من المقاومة.

من جهتها، لم تعلق "طالبان" على الهجوم.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
02:52 PM

7 قتلى من "طالبان" في هجوم فاشل على موقع للمقاومة الأفغانية ببنجشير

الحركة التزمت الصمت إزاء خسائرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل سبعة مسلحين على الأقل من حركة طالبان، وأصيب آخرون، اليوم (الثلاثاء)، بنيران المقاومة الأفغانية في إقليم بنجشير، أثناء التصدي لهجوم شنته الحركة على موقع للمقاومة الليلة الماضية، بحسب ما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن العضو بجبهة المقاومة في بنجشير فهيم دشتي، اليوم (الثلاثاء).

وبين "دشتي" أن عدة أشخاص أصيبوا بينهم عضوان من المقاومة.

من جهتها، لم تعلق "طالبان" على الهجوم.

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