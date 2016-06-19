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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8936.26 نقطة

بتداولات تجاوزت 6.5 مليار ريال لأكثر من 219 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 64.17 نقطة ليقفل عند مستوى 8936.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 219 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 119 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: مهارة، أسمنت الشرقية، أسمنت الجنوب، الخبير ريت، أنابيب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الرياض، مدينة المعرفة، دار الأركان، رعاية، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 3.52%.
وكانت أسهم شركات: دار الأركان، المراكز، الإنماء، الرياض، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الأهلي، الاتصالات، والمراكز هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 61.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3649.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 96 ألف سهم تقاسمتها 258 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8936.26 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 64.17 نقطة ليقفل عند مستوى 8936.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 219 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 119 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: مهارة، أسمنت الشرقية، أسمنت الجنوب، الخبير ريت، أنابيب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الرياض، مدينة المعرفة، دار الأركان، رعاية، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 3.52%.
وكانت أسهم شركات: دار الأركان، المراكز، الإنماء، الرياض، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الأهلي، الاتصالات، والمراكز هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 61.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3649.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 96 ألف سهم تقاسمتها 258 صفقة.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
04:19 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8936.26 نقطة

بتداولات تجاوزت 6.5 مليار ريال لأكثر من 219 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 64.17 نقطة ليقفل عند مستوى 8936.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 219 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 119 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: مهارة، أسمنت الشرقية، أسمنت الجنوب، الخبير ريت، أنابيب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الرياض، مدينة المعرفة، دار الأركان، رعاية، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 3.52%.
وكانت أسهم شركات: دار الأركان، المراكز، الإنماء، الرياض، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الأهلي، الاتصالات، والمراكز هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 61.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3649.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 96 ألف سهم تقاسمتها 258 صفقة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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