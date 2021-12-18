"مدني مكة" يحذّر من أتربة تضرب 3 محافظات: ابتعدوا عن المجسمات

بدأت بعد منتصف ليلة أمس وتنتهي عند الواحدة ظهراً يصحبها رياح

حذّر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة من أتربه مثارة تضرب محافظات جدة وخليص ورابغ، وذلك إثر تنبيه متقدم ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، بيّن أن الحالة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية؛ حيث بدأ الإنذار عند الساعة الواحدة من بعد منتصف ليلة أمس وينتهي عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الأربعاء.

ودعا الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد سعيد سرحان؛ المواطنين والمقيمين، إلى تجنب الخروج إلا للحاجة والابتعاد عن المجسمات والأشجار حرصاً على سلامتهم.