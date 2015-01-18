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"حميدتي" يدين الهجوم الإرهابي على منشآت إماراتية

أكد مساندة السودان لأبوظبي ضد كل ما يستهدف أمنها

أدان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مناطق ومنشآت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم بالشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، مساندة ووقوف السودان مع الإمارات في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وأمن وسلامة المنطقة.

ونبّه إلى أن مثل تلك الأعمال المتكررة تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مما يتطلب مواجهتها بحسم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"حميدتي" يدين الهجوم الإرهابي على منشآت إماراتية
سبق

أدان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مناطق ومنشآت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم بالشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، مساندة ووقوف السودان مع الإمارات في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وأمن وسلامة المنطقة.

ونبّه إلى أن مثل تلك الأعمال المتكررة تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مما يتطلب مواجهتها بحسم.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
03:56 PM

"حميدتي" يدين الهجوم الإرهابي على منشآت إماراتية

أكد مساندة السودان لأبوظبي ضد كل ما يستهدف أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مناطق ومنشآت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم بالشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، مساندة ووقوف السودان مع الإمارات في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وأمن وسلامة المنطقة.

ونبّه إلى أن مثل تلك الأعمال المتكررة تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مما يتطلب مواجهتها بحسم.

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