النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مرتدية الزي السعودي.. السائحة الكورية: هذا ما لفت انتباهي بمهرجان الإبل

يشهد إقبالاً كبيرًا من السياح والوفود الدبلوماسية في نسخته السادسة بالصياهد

أصرت سائحة من كوريا الجنوبية وعمتها على ارتداء الزي السعودي (العباءة والبرقع) خلال زيارتهما اليوم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة بالصياهد، الذي يشهد إقبالاً كبيرًا من السياح والوفود الدبلوماسية.

وتقول السائحة شيمي جان من كوريا الجنوبية: إنني أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعمل في مجال البرمجة، وهذه زيارتي الأولى إلى السعودية، وجئت لرؤية عمتي المقيمة هنا، التي أبلغتني عن المهرجان، واصطحبتني برفقة زوجي لرؤيته اليوم.

وأضافت: لقد أُعجبت بالزي التراثي الذي ترتديه المرأة السعودية من عباءة وبرقع؛ وقررت أن أجربه، وأرتديه أنا وعمتي؛ إذ لبست العباءة والبرقع، وعمتي ارتدت البرقع.

وتابعت: ما لفت انتباهي في المهرجان أمور عدة، منها الخدمات المتطورة التي تُقدَّم في هذه المنطقة الصحراوية، إضافة إلى حماس الشباب مع المسابقات، والتشجيع الكبير من خلال التصفيق والتلويح بطريقة تعبر عن تراث هذه المنطقة.

من جهتها، قالت عمتها المقيمة شينغ جان: لقد وجَّهت دعوة لابنة أخي لزيارة السعودية، ومشاهدة هذا البلد الجميل، وما يضمه من حضارة وتراث وعراقة وتطور وازدهار. وها أنا اليوم أصحبها إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للتعرف على هذا المخلوق، وما يُشكِّله من أهمية في حياة الناس هنا، وكيف كانوا يعتمدون عليه في مختلف تفاصيلهم اليومية.

وأضافت: حرصنا على التنقل بين مختلف أركان المهرجان، والتقاط الصور التذكارية. وأتقدم بالشكر لإدارة المهرجان وجميع القائمين عليه على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مرتدية الزي السعودي.. السائحة الكورية: هذا ما لفت انتباهي بمهرجان الإبل
سبق

أصرت سائحة من كوريا الجنوبية وعمتها على ارتداء الزي السعودي (العباءة والبرقع) خلال زيارتهما اليوم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة بالصياهد، الذي يشهد إقبالاً كبيرًا من السياح والوفود الدبلوماسية.

وتقول السائحة شيمي جان من كوريا الجنوبية: إنني أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعمل في مجال البرمجة، وهذه زيارتي الأولى إلى السعودية، وجئت لرؤية عمتي المقيمة هنا، التي أبلغتني عن المهرجان، واصطحبتني برفقة زوجي لرؤيته اليوم.

وأضافت: لقد أُعجبت بالزي التراثي الذي ترتديه المرأة السعودية من عباءة وبرقع؛ وقررت أن أجربه، وأرتديه أنا وعمتي؛ إذ لبست العباءة والبرقع، وعمتي ارتدت البرقع.

وتابعت: ما لفت انتباهي في المهرجان أمور عدة، منها الخدمات المتطورة التي تُقدَّم في هذه المنطقة الصحراوية، إضافة إلى حماس الشباب مع المسابقات، والتشجيع الكبير من خلال التصفيق والتلويح بطريقة تعبر عن تراث هذه المنطقة.

من جهتها، قالت عمتها المقيمة شينغ جان: لقد وجَّهت دعوة لابنة أخي لزيارة السعودية، ومشاهدة هذا البلد الجميل، وما يضمه من حضارة وتراث وعراقة وتطور وازدهار. وها أنا اليوم أصحبها إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للتعرف على هذا المخلوق، وما يُشكِّله من أهمية في حياة الناس هنا، وكيف كانوا يعتمدون عليه في مختلف تفاصيلهم اليومية.

وأضافت: حرصنا على التنقل بين مختلف أركان المهرجان، والتقاط الصور التذكارية. وأتقدم بالشكر لإدارة المهرجان وجميع القائمين عليه على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
08:57 PM

مرتدية الزي السعودي.. السائحة الكورية: هذا ما لفت انتباهي بمهرجان الإبل

يشهد إقبالاً كبيرًا من السياح والوفود الدبلوماسية في نسخته السادسة بالصياهد

A A A
عمر السبيعي - الرياض
11
8,154

أصرت سائحة من كوريا الجنوبية وعمتها على ارتداء الزي السعودي (العباءة والبرقع) خلال زيارتهما اليوم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة بالصياهد، الذي يشهد إقبالاً كبيرًا من السياح والوفود الدبلوماسية.

وتقول السائحة شيمي جان من كوريا الجنوبية: إنني أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعمل في مجال البرمجة، وهذه زيارتي الأولى إلى السعودية، وجئت لرؤية عمتي المقيمة هنا، التي أبلغتني عن المهرجان، واصطحبتني برفقة زوجي لرؤيته اليوم.

وأضافت: لقد أُعجبت بالزي التراثي الذي ترتديه المرأة السعودية من عباءة وبرقع؛ وقررت أن أجربه، وأرتديه أنا وعمتي؛ إذ لبست العباءة والبرقع، وعمتي ارتدت البرقع.

وتابعت: ما لفت انتباهي في المهرجان أمور عدة، منها الخدمات المتطورة التي تُقدَّم في هذه المنطقة الصحراوية، إضافة إلى حماس الشباب مع المسابقات، والتشجيع الكبير من خلال التصفيق والتلويح بطريقة تعبر عن تراث هذه المنطقة.

من جهتها، قالت عمتها المقيمة شينغ جان: لقد وجَّهت دعوة لابنة أخي لزيارة السعودية، ومشاهدة هذا البلد الجميل، وما يضمه من حضارة وتراث وعراقة وتطور وازدهار. وها أنا اليوم أصحبها إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للتعرف على هذا المخلوق، وما يُشكِّله من أهمية في حياة الناس هنا، وكيف كانوا يعتمدون عليه في مختلف تفاصيلهم اليومية.

وأضافت: حرصنا على التنقل بين مختلف أركان المهرجان، والتقاط الصور التذكارية. وأتقدم بالشكر لإدارة المهرجان وجميع القائمين عليه على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة