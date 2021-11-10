النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فلكية جدة": توقُّعات بسطوع مذنب "ليونارد" في نهاية عام 2021

﻿"أبو زاهرة": سيكون في أقرب مسافة من الأرض يوم 12 ديسمبر

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن أحدث بيانات المراقبة تشير إلى أن المذنب (C / 2021 A1) (ليونارد) ما زال يتألق، وقد يصبح ألمع مذنب في عام 2021.

وتفصيلاً، تم اكتشاف المذنب ليونارد في 3 يناير 2021، وبعد ذلك أظهرت الصور ذيلاً للمذنب؛ ما يشير إلى أننا قد نرى ذيلاً جميلاً عندما يقترب المذنب ليونارد من الأرض والشمس. وحاليًا المذنب يتحرَّك بين مدارَيْ المريخ والأرض متجهًا نحو الداخل.

وعادة ما تكون المذنبات أكثر سطوعًا في وقت قريب من الشمس، وسيصل المذنب ليونارد إلى الحضيض، أقرب نقطة له إلى الشمس، في 3 يناير 2022.

وسيكون المذنب في أقرب مسافة من كوكبنا في 12 ديسمبر 2021 عند نحو الساعة الـ04:54 مساء بتوقيت مكة (الـ01:54 مساء بتوقيت غرينتش)، وسيمرُّ بالقرب من الأرض على مسافة آمنة للغاية، تبلغ 34.902.292 مليون كيلومتر.

ويشير مداره أيضًا إلى أن المذنب سيمر على مسافة قريبة نسبيًّا (نحو 2.632.000 ميل) من كوكب الزهرة في 18 ديسمبر 2021.

وتشير التقديرات إلى أنه قد يصل لمعانه الظاهري بين 5 و2.6، وعلى الرغم من أن المذنب سيكون قريبًا من الأفق في أشد درجات سطوعه إلا أن الفرصة لرؤيته مهيأة باستخدام المناظير خلال الأيام التي تسبق الاقتراب من الأرض في أوائل ديسمبر 2021.

وقال "أبو زاهرة": نرى أحداثًا سماوية مرة واحدة في العمر، وسيكون المذنب ليونارد أحدها؛ إذ تشير الأرصاد الأولية إلى أن هذا المذنب يكمل مدارًا حول الشمس في نحو 80.000 عام. بعبارة أخرى، بعد الاقتراب الحالي لهذا المذنب من الشمس لن نرى المذنب ليونارد مرة أخرى.

وتابع: يمكن رؤية هذا المذنب في البداية من النصف الشمالي للكرة الأرضية، وسيصبح مرئيًّا من النصف الجنوبي في ديسمبر 2021 ويناير 2022.

وأكمل: إن رؤية المذنب ليونارد بالعين المجردة ممكنة، ولكن غير مؤكدة؛ فربما يكون هذا هو ألمع مذنب هذا العام، وسيظهر بمنظر رائع للراصدين الذين يستخدمون التصوير بالتعريض الطويل، أو حتى المناظير والتلسكوبات الصغيرة.

وأردف: تشير القياسات إلى أن هذا الزائر السماوي يتحرك بسرعة فائقة، تبلغ بسرعة 254.412 كيلومترًا بالساعة بالنسبة إلى الأرض، وعلى الرغم من سرعته عبر الفضاء الشاسع لنظامنا الشمسي لا تتوقع رؤية المذنب يتحرك بسرعة عبر السماء.

وأوضح أن المذنبات تتحرك أمام النجوم، ولكن ببطء شديد بسبب المسافات الكبيرة؛ لذلك سيتعين على الراصدين الذين يستخدمون التلسكوبات إلقاء نظرة فاحصة على موقع المذنب بالنسبة إلى نجوم الخلفية، ثم عمل مقارنة للمنظر بعد خمس أو 10 دقائق لاكتشاف حركته؛ لأن المسافة الكبيرة بين الراصد والمذنب ستجعله يظهر كجسم يتحرك ببطء شديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فلكية جدة": توقُّعات بسطوع مذنب "ليونارد" في نهاية عام 2021
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن أحدث بيانات المراقبة تشير إلى أن المذنب (C / 2021 A1) (ليونارد) ما زال يتألق، وقد يصبح ألمع مذنب في عام 2021.

وتفصيلاً، تم اكتشاف المذنب ليونارد في 3 يناير 2021، وبعد ذلك أظهرت الصور ذيلاً للمذنب؛ ما يشير إلى أننا قد نرى ذيلاً جميلاً عندما يقترب المذنب ليونارد من الأرض والشمس. وحاليًا المذنب يتحرَّك بين مدارَيْ المريخ والأرض متجهًا نحو الداخل.

وعادة ما تكون المذنبات أكثر سطوعًا في وقت قريب من الشمس، وسيصل المذنب ليونارد إلى الحضيض، أقرب نقطة له إلى الشمس، في 3 يناير 2022.

وسيكون المذنب في أقرب مسافة من كوكبنا في 12 ديسمبر 2021 عند نحو الساعة الـ04:54 مساء بتوقيت مكة (الـ01:54 مساء بتوقيت غرينتش)، وسيمرُّ بالقرب من الأرض على مسافة آمنة للغاية، تبلغ 34.902.292 مليون كيلومتر.

ويشير مداره أيضًا إلى أن المذنب سيمر على مسافة قريبة نسبيًّا (نحو 2.632.000 ميل) من كوكب الزهرة في 18 ديسمبر 2021.

وتشير التقديرات إلى أنه قد يصل لمعانه الظاهري بين 5 و2.6، وعلى الرغم من أن المذنب سيكون قريبًا من الأفق في أشد درجات سطوعه إلا أن الفرصة لرؤيته مهيأة باستخدام المناظير خلال الأيام التي تسبق الاقتراب من الأرض في أوائل ديسمبر 2021.

وقال "أبو زاهرة": نرى أحداثًا سماوية مرة واحدة في العمر، وسيكون المذنب ليونارد أحدها؛ إذ تشير الأرصاد الأولية إلى أن هذا المذنب يكمل مدارًا حول الشمس في نحو 80.000 عام. بعبارة أخرى، بعد الاقتراب الحالي لهذا المذنب من الشمس لن نرى المذنب ليونارد مرة أخرى.

وتابع: يمكن رؤية هذا المذنب في البداية من النصف الشمالي للكرة الأرضية، وسيصبح مرئيًّا من النصف الجنوبي في ديسمبر 2021 ويناير 2022.

وأكمل: إن رؤية المذنب ليونارد بالعين المجردة ممكنة، ولكن غير مؤكدة؛ فربما يكون هذا هو ألمع مذنب هذا العام، وسيظهر بمنظر رائع للراصدين الذين يستخدمون التصوير بالتعريض الطويل، أو حتى المناظير والتلسكوبات الصغيرة.

وأردف: تشير القياسات إلى أن هذا الزائر السماوي يتحرك بسرعة فائقة، تبلغ بسرعة 254.412 كيلومترًا بالساعة بالنسبة إلى الأرض، وعلى الرغم من سرعته عبر الفضاء الشاسع لنظامنا الشمسي لا تتوقع رؤية المذنب يتحرك بسرعة عبر السماء.

وأوضح أن المذنبات تتحرك أمام النجوم، ولكن ببطء شديد بسبب المسافات الكبيرة؛ لذلك سيتعين على الراصدين الذين يستخدمون التلسكوبات إلقاء نظرة فاحصة على موقع المذنب بالنسبة إلى نجوم الخلفية، ثم عمل مقارنة للمنظر بعد خمس أو 10 دقائق لاكتشاف حركته؛ لأن المسافة الكبيرة بين الراصد والمذنب ستجعله يظهر كجسم يتحرك ببطء شديد.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
08:53 PM

"فلكية جدة": توقُّعات بسطوع مذنب "ليونارد" في نهاية عام 2021

﻿"أبو زاهرة": سيكون في أقرب مسافة من الأرض يوم 12 ديسمبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
590

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن أحدث بيانات المراقبة تشير إلى أن المذنب (C / 2021 A1) (ليونارد) ما زال يتألق، وقد يصبح ألمع مذنب في عام 2021.

وتفصيلاً، تم اكتشاف المذنب ليونارد في 3 يناير 2021، وبعد ذلك أظهرت الصور ذيلاً للمذنب؛ ما يشير إلى أننا قد نرى ذيلاً جميلاً عندما يقترب المذنب ليونارد من الأرض والشمس. وحاليًا المذنب يتحرَّك بين مدارَيْ المريخ والأرض متجهًا نحو الداخل.

وعادة ما تكون المذنبات أكثر سطوعًا في وقت قريب من الشمس، وسيصل المذنب ليونارد إلى الحضيض، أقرب نقطة له إلى الشمس، في 3 يناير 2022.

وسيكون المذنب في أقرب مسافة من كوكبنا في 12 ديسمبر 2021 عند نحو الساعة الـ04:54 مساء بتوقيت مكة (الـ01:54 مساء بتوقيت غرينتش)، وسيمرُّ بالقرب من الأرض على مسافة آمنة للغاية، تبلغ 34.902.292 مليون كيلومتر.

ويشير مداره أيضًا إلى أن المذنب سيمر على مسافة قريبة نسبيًّا (نحو 2.632.000 ميل) من كوكب الزهرة في 18 ديسمبر 2021.

وتشير التقديرات إلى أنه قد يصل لمعانه الظاهري بين 5 و2.6، وعلى الرغم من أن المذنب سيكون قريبًا من الأفق في أشد درجات سطوعه إلا أن الفرصة لرؤيته مهيأة باستخدام المناظير خلال الأيام التي تسبق الاقتراب من الأرض في أوائل ديسمبر 2021.

وقال "أبو زاهرة": نرى أحداثًا سماوية مرة واحدة في العمر، وسيكون المذنب ليونارد أحدها؛ إذ تشير الأرصاد الأولية إلى أن هذا المذنب يكمل مدارًا حول الشمس في نحو 80.000 عام. بعبارة أخرى، بعد الاقتراب الحالي لهذا المذنب من الشمس لن نرى المذنب ليونارد مرة أخرى.

وتابع: يمكن رؤية هذا المذنب في البداية من النصف الشمالي للكرة الأرضية، وسيصبح مرئيًّا من النصف الجنوبي في ديسمبر 2021 ويناير 2022.

وأكمل: إن رؤية المذنب ليونارد بالعين المجردة ممكنة، ولكن غير مؤكدة؛ فربما يكون هذا هو ألمع مذنب هذا العام، وسيظهر بمنظر رائع للراصدين الذين يستخدمون التصوير بالتعريض الطويل، أو حتى المناظير والتلسكوبات الصغيرة.

وأردف: تشير القياسات إلى أن هذا الزائر السماوي يتحرك بسرعة فائقة، تبلغ بسرعة 254.412 كيلومترًا بالساعة بالنسبة إلى الأرض، وعلى الرغم من سرعته عبر الفضاء الشاسع لنظامنا الشمسي لا تتوقع رؤية المذنب يتحرك بسرعة عبر السماء.

وأوضح أن المذنبات تتحرك أمام النجوم، ولكن ببطء شديد بسبب المسافات الكبيرة؛ لذلك سيتعين على الراصدين الذين يستخدمون التلسكوبات إلقاء نظرة فاحصة على موقع المذنب بالنسبة إلى نجوم الخلفية، ثم عمل مقارنة للمنظر بعد خمس أو 10 دقائق لاكتشاف حركته؛ لأن المسافة الكبيرة بين الراصد والمذنب ستجعله يظهر كجسم يتحرك ببطء شديد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,311
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,190

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة