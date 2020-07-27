أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 161 حالة وفاة
تسجيل 532 إصابة جديدة بولاية فيكتوريا
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية، وست حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 77، وفي أستراليا إلى 161 حالة وفاة.
أما على الصعيد الوطني فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 14403 إصابات، تعافى منها 9170 شخصًا.
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 161 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-27
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية، وست حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 77، وفي أستراليا إلى 161 حالة وفاة.
أما على الصعيد الوطني فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 14403 إصابات، تعافى منها 9170 شخصًا.
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
08:40 AM
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 161 حالة وفاة
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية، وست حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 77، وفي أستراليا إلى 161 حالة وفاة.
أما على الصعيد الوطني فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 14403 إصابات، تعافى منها 9170 شخصًا.