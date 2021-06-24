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"الجبير": سياسات إيران غير مقبولة وعليها دفع ثمن باهظ.. ونأمل تجنب الحرب

حذر من أن سلوك طهران العدواني لا يمكن أن يستمر دون تداعيات

أعرب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في لقاء مع "فرانس 24"، عن أمله أن يتم تجنب أي احتمال للحرب بين إيران والولايات المتحدة أو حلفائها، مؤكدًا أن إيران تقوم باستفزازات متعددة في المنطقة، ومحذرًا من أن سلوك طهران العدواني لا يمكن أن يستمر دون تداعيات.

وذكر الجبير أن "الجميع يحاول تجنب الحرب في المنطقة، الحرب ستكون خطيرة على الجميع، لكن التصعيد كان دائمًا من الجانب الإيراني، هاجمت إيران ناقلات النفط في الخليج، ليس مرة واحدة بل مرتين".

وأضاف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير: أن إيران أرسلت صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار عبر وكلائها الحوثيين ضد خط أنابيب نفط سعودي ومطار سعودي.

وأكد الجبير أن المملكة أمضت 40 عامًا في محاولة لعلاج الأعمال العدائية الإيرانية من خلال مزيد من المحادثات، ولكن دون جدوى، وأن دعم عقوبات إضافية على إيران مطروحاً على الطاولة.

وقال: "أعتقد أن أي شيء يمكن فعله لزيادة الضغط على إيران لتغيير سياساتها يجب أن يتم، وأعتقد أنهم (الولايات المتحدة) يبحثون عن عقوبات ربما تتعلق بقطاع الغاز، وسأترك هذا للخبراء الماليين والخبراء الاقتصاديين، ولكن الفكرة هي زيادة الضغط على إيران؛ حتى تعرف إيران أن هناك ثمناً باهظاً يجب أن يدفع، وأن سياساتها غير مقبولة ويجب أن تتغير".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير": سياسات إيران غير مقبولة وعليها دفع ثمن باهظ.. ونأمل تجنب الحرب
سبق

أعرب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في لقاء مع "فرانس 24"، عن أمله أن يتم تجنب أي احتمال للحرب بين إيران والولايات المتحدة أو حلفائها، مؤكدًا أن إيران تقوم باستفزازات متعددة في المنطقة، ومحذرًا من أن سلوك طهران العدواني لا يمكن أن يستمر دون تداعيات.

وذكر الجبير أن "الجميع يحاول تجنب الحرب في المنطقة، الحرب ستكون خطيرة على الجميع، لكن التصعيد كان دائمًا من الجانب الإيراني، هاجمت إيران ناقلات النفط في الخليج، ليس مرة واحدة بل مرتين".

وأضاف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير: أن إيران أرسلت صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار عبر وكلائها الحوثيين ضد خط أنابيب نفط سعودي ومطار سعودي.

وأكد الجبير أن المملكة أمضت 40 عامًا في محاولة لعلاج الأعمال العدائية الإيرانية من خلال مزيد من المحادثات، ولكن دون جدوى، وأن دعم عقوبات إضافية على إيران مطروحاً على الطاولة.

وقال: "أعتقد أن أي شيء يمكن فعله لزيادة الضغط على إيران لتغيير سياساتها يجب أن يتم، وأعتقد أنهم (الولايات المتحدة) يبحثون عن عقوبات ربما تتعلق بقطاع الغاز، وسأترك هذا للخبراء الماليين والخبراء الاقتصاديين، ولكن الفكرة هي زيادة الضغط على إيران؛ حتى تعرف إيران أن هناك ثمناً باهظاً يجب أن يدفع، وأن سياساتها غير مقبولة ويجب أن تتغير".

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
10:10 PM

"الجبير": سياسات إيران غير مقبولة وعليها دفع ثمن باهظ.. ونأمل تجنب الحرب

حذر من أن سلوك طهران العدواني لا يمكن أن يستمر دون تداعيات

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خالد علي - الرياض
14
6,989

أعرب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في لقاء مع "فرانس 24"، عن أمله أن يتم تجنب أي احتمال للحرب بين إيران والولايات المتحدة أو حلفائها، مؤكدًا أن إيران تقوم باستفزازات متعددة في المنطقة، ومحذرًا من أن سلوك طهران العدواني لا يمكن أن يستمر دون تداعيات.

وذكر الجبير أن "الجميع يحاول تجنب الحرب في المنطقة، الحرب ستكون خطيرة على الجميع، لكن التصعيد كان دائمًا من الجانب الإيراني، هاجمت إيران ناقلات النفط في الخليج، ليس مرة واحدة بل مرتين".

وأضاف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير: أن إيران أرسلت صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار عبر وكلائها الحوثيين ضد خط أنابيب نفط سعودي ومطار سعودي.

وأكد الجبير أن المملكة أمضت 40 عامًا في محاولة لعلاج الأعمال العدائية الإيرانية من خلال مزيد من المحادثات، ولكن دون جدوى، وأن دعم عقوبات إضافية على إيران مطروحاً على الطاولة.

وقال: "أعتقد أن أي شيء يمكن فعله لزيادة الضغط على إيران لتغيير سياساتها يجب أن يتم، وأعتقد أنهم (الولايات المتحدة) يبحثون عن عقوبات ربما تتعلق بقطاع الغاز، وسأترك هذا للخبراء الماليين والخبراء الاقتصاديين، ولكن الفكرة هي زيادة الضغط على إيران؛ حتى تعرف إيران أن هناك ثمناً باهظاً يجب أن يدفع، وأن سياساتها غير مقبولة ويجب أن تتغير".

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