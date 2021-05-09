الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصائيات.. "ماجد" و"الدعيع" و"العويران" الأبرز
ضمن تشكيلة اللاعبين في قارة آسيا للقرن العشرين
كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصائيات (IFFHS) عن أسماء أبرز اللاعبين في قارة آسيا للقرن العشرين من عام 1901م إلى عام 2020م، وتضم 3 لاعبين من المنتخب السعودي وهم (محمد الدعيع - سعيد العويران - ماجد عبدالله).
وبحسب الاتحاد الدولي لإحصائيات كرة القدم أن التشكيلة جاءت بعد استطلاعات رأي صحفيين ولاعبين سابقين، تشكيلة القرن لقارة آسيا:- الحارس: محمد الدعيع (السعودية) الدفاع: سوهيكو أوكوديرا (اليابان) - ماسامي يهارا (اليابان) - هيونج ميونج (كوريا الجنوبية).
الوسط: سعيد العويران (السعودية) - كيم جو سونج (كوريا الجنوبية) - كازويوشي (اليابان) - علي بارفين (إيران) الهجوم: ماجد عبدالله (السعودية) - يوم كونشا (كوريا الجنوبية) - علي دائي (إيران).
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصائيات.. "ماجد" و"الدعيع" و"العويران" الأبرز
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-05-09
كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصائيات (IFFHS) عن أسماء أبرز اللاعبين في قارة آسيا للقرن العشرين من عام 1901م إلى عام 2020م، وتضم 3 لاعبين من المنتخب السعودي وهم (محمد الدعيع - سعيد العويران - ماجد عبدالله).
وبحسب الاتحاد الدولي لإحصائيات كرة القدم أن التشكيلة جاءت بعد استطلاعات رأي صحفيين ولاعبين سابقين، تشكيلة القرن لقارة آسيا:- الحارس: محمد الدعيع (السعودية) الدفاع: سوهيكو أوكوديرا (اليابان) - ماسامي يهارا (اليابان) - هيونج ميونج (كوريا الجنوبية).
الوسط: سعيد العويران (السعودية) - كيم جو سونج (كوريا الجنوبية) - كازويوشي (اليابان) - علي بارفين (إيران) الهجوم: ماجد عبدالله (السعودية) - يوم كونشا (كوريا الجنوبية) - علي دائي (إيران).
09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
05:13 PM
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصائيات.. "ماجد" و"الدعيع" و"العويران" الأبرز
كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصائيات (IFFHS) عن أسماء أبرز اللاعبين في قارة آسيا للقرن العشرين من عام 1901م إلى عام 2020م، وتضم 3 لاعبين من المنتخب السعودي وهم (محمد الدعيع - سعيد العويران - ماجد عبدالله).
وبحسب الاتحاد الدولي لإحصائيات كرة القدم أن التشكيلة جاءت بعد استطلاعات رأي صحفيين ولاعبين سابقين، تشكيلة القرن لقارة آسيا:- الحارس: محمد الدعيع (السعودية) الدفاع: سوهيكو أوكوديرا (اليابان) - ماسامي يهارا (اليابان) - هيونج ميونج (كوريا الجنوبية).
الوسط: سعيد العويران (السعودية) - كيم جو سونج (كوريا الجنوبية) - كازويوشي (اليابان) - علي بارفين (إيران) الهجوم: ماجد عبدالله (السعودية) - يوم كونشا (كوريا الجنوبية) - علي دائي (إيران).