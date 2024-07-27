"قدم شكوى ضد أردوغان فتم اعتقاله".. واقعة تلخص الحال الذي وصلت إليه الحريات في دولة الخليفة "أردوغان". تبدأ القصة حينما توجه مواطن تركي يدعى "آيدن آيدوغان" إلى مقر هيئة القضاء العالي لمعرفة نتيجة البلاغ الذي تقدم به في وقت سابق ضد رجب طيب أردوغان بصفته رئيس حزب العدالة والتنمية، إلا أنه فوجئ باعتقال قوات الأمن له في قصر العدل بإسطنبول. وكان آيدن آيدوغان كان قد تعرض لإصابة في قدمه نتيجة عبوة خرطوش غاز أطلقتها قوات الأمن على التظاهرات خلال أحداث متنزه جيزي التي شهدتها تركيا في عام 2013، تقدم على إثرها ببلاغ ضد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبي، ومع مرور السنوات توجه إلى مقر هيئة القضاء العالي في تركيا لمعرفة نتيجة بلاغه، إلا أنه فوجئ باعتقاله من قبل قوات الأمن. وبحسب زمان التركية، أوضح "آيدوغان" في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجميع كان يرفض استلام بلاغه بسبب احتوائه على اسم "أردوغان"، مشيرة إلى أنه احتجز في وحدة خاصة بصحبة اثنين من رجال الشرطة المدنية، وكان آخر منشور له يتحدث فيه عن أن رجال الشرطة يحاولون الحصول على الهاتف من يده، وقاموا باعتقاله. وقال في آخر تغريدة له: "أنا في القضاء العالي بإسطنبول. أنا متواجد الآن في مكتب تحقيقات خاص بسبب قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية استنادًا إلى البلاغ الذي تقدمت به ضد رئيس الجمهورية أردوغان، أنتظر قدوم الملف من الأرشيف، جميع العاملين والموظفين يسيطر عليهم الصمت من الخوف"، وأضاف: "إذا اعتقلتُ فليعلم الجميع أنني هنا". وقال في تغريدة أخرى: "إن المدعي العام المسؤول عن التحقيق الخاص امتنع عن التوقيع على تسليم الملفّ لي، وطلب مني الانتظار في الخارج، ثم خرج بالملف إلى وكيل النائب العام، الجميع يرفضون أن يكونوا طرفًا في هذا البلاغ، ويرفضون التوقيع عليه بسبب ذكر اسم أردوغان فيه. يا له من خوف. بجانبي اثنان من رجال الشرطة المدنية. يسيطر على المكان صمت مميت.

"آيدوغان" و"أردوغان".. رعب وصمت ينتهيان باعتقال مواطن تركي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-27 "قدم شكوى ضد أردوغان فتم اعتقاله".. واقعة تلخص الحال الذي وصلت إليه الحريات في دولة الخليفة "أردوغان".



تبدأ القصة حينما توجه مواطن تركي يدعى "آيدن آيدوغان" إلى مقر هيئة القضاء العالي لمعرفة نتيجة البلاغ الذي تقدم به في وقت سابق ضد رجب طيب أردوغان بصفته رئيس حزب العدالة والتنمية، إلا أنه فوجئ باعتقال قوات الأمن له في قصر العدل بإسطنبول.



وكان آيدن آيدوغان كان قد تعرض لإصابة في قدمه نتيجة عبوة خرطوش غاز أطلقتها قوات الأمن على التظاهرات خلال أحداث متنزه جيزي التي شهدتها تركيا في عام 2013، تقدم على إثرها ببلاغ ضد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبي، ومع مرور السنوات توجه إلى مقر هيئة القضاء العالي في تركيا لمعرفة نتيجة بلاغه، إلا أنه فوجئ باعتقاله من قبل قوات الأمن.



وبحسب زمان التركية، أوضح "آيدوغان" في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجميع كان يرفض استلام بلاغه بسبب احتوائه على اسم "أردوغان"، مشيرة إلى أنه احتجز في وحدة خاصة بصحبة اثنين من رجال الشرطة المدنية، وكان آخر منشور له يتحدث فيه عن أن رجال الشرطة يحاولون الحصول على الهاتف من يده، وقاموا باعتقاله.



وقال في آخر تغريدة له: "أنا في القضاء العالي بإسطنبول. أنا متواجد الآن في مكتب تحقيقات خاص بسبب قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية استنادًا إلى البلاغ الذي تقدمت به ضد رئيس الجمهورية أردوغان، أنتظر قدوم الملف من الأرشيف، جميع العاملين والموظفين يسيطر عليهم الصمت من الخوف"، وأضاف: "إذا اعتقلتُ فليعلم الجميع أنني هنا".



وقال في تغريدة أخرى: "إن المدعي العام المسؤول عن التحقيق الخاص امتنع عن التوقيع على تسليم الملفّ لي، وطلب مني الانتظار في الخارج، ثم خرج بالملف إلى وكيل النائب العام، الجميع يرفضون أن يكونوا طرفًا في هذا البلاغ، ويرفضون التوقيع عليه بسبب ذكر اسم أردوغان فيه. يا له من خوف. بجانبي اثنان من رجال الشرطة المدنية. يسيطر على المكان صمت مميت.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 02:11 PM

"آيدوغان" و"أردوغان".. رعب وصمت ينتهيان باعتقال مواطن تركي بلاغ حبيس منذ 2013.. و"قصر العدل" شاهد على الواقعة ومعه تغريدتان





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"قدم شكوى ضد أردوغان فتم اعتقاله".. واقعة تلخص الحال الذي وصلت إليه الحريات في دولة الخليفة "أردوغان".



تبدأ القصة حينما توجه مواطن تركي يدعى "آيدن آيدوغان" إلى مقر هيئة القضاء العالي لمعرفة نتيجة البلاغ الذي تقدم به في وقت سابق ضد رجب طيب أردوغان بصفته رئيس حزب العدالة والتنمية، إلا أنه فوجئ باعتقال قوات الأمن له في قصر العدل بإسطنبول.



وكان آيدن آيدوغان كان قد تعرض لإصابة في قدمه نتيجة عبوة خرطوش غاز أطلقتها قوات الأمن على التظاهرات خلال أحداث متنزه جيزي التي شهدتها تركيا في عام 2013، تقدم على إثرها ببلاغ ضد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبي، ومع مرور السنوات توجه إلى مقر هيئة القضاء العالي في تركيا لمعرفة نتيجة بلاغه، إلا أنه فوجئ باعتقاله من قبل قوات الأمن.



وبحسب زمان التركية، أوضح "آيدوغان" في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجميع كان يرفض استلام بلاغه بسبب احتوائه على اسم "أردوغان"، مشيرة إلى أنه احتجز في وحدة خاصة بصحبة اثنين من رجال الشرطة المدنية، وكان آخر منشور له يتحدث فيه عن أن رجال الشرطة يحاولون الحصول على الهاتف من يده، وقاموا باعتقاله.



وقال في آخر تغريدة له: "أنا في القضاء العالي بإسطنبول. أنا متواجد الآن في مكتب تحقيقات خاص بسبب قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية استنادًا إلى البلاغ الذي تقدمت به ضد رئيس الجمهورية أردوغان، أنتظر قدوم الملف من الأرشيف، جميع العاملين والموظفين يسيطر عليهم الصمت من الخوف"، وأضاف: "إذا اعتقلتُ فليعلم الجميع أنني هنا".



وقال في تغريدة أخرى: "إن المدعي العام المسؤول عن التحقيق الخاص امتنع عن التوقيع على تسليم الملفّ لي، وطلب مني الانتظار في الخارج، ثم خرج بالملف إلى وكيل النائب العام، الجميع يرفضون أن يكونوا طرفًا في هذا البلاغ، ويرفضون التوقيع عليه بسبب ذكر اسم أردوغان فيه. يا له من خوف. بجانبي اثنان من رجال الشرطة المدنية. يسيطر على المكان صمت مميت.