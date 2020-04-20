في زيادة يومية قياسية.. سنغافورة تسجل 1426 إصابة بكورونا
الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين
سجّلت سنغافورة، اليوم، 1426 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا، في زيادة يومية قياسية رفعت عدد الإصابات إلى 8014 حالة.
وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية.
سنغافورة
فيروس كورونا الجديد
في زيادة يومية قياسية.. سنغافورة تسجل 1426 إصابة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-04-20
سجّلت سنغافورة، اليوم، 1426 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا، في زيادة يومية قياسية رفعت عدد الإصابات إلى 8014 حالة.
وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية.
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
11:58 AM
في زيادة يومية قياسية.. سنغافورة تسجل 1426 إصابة بكورونا
الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين
سجّلت سنغافورة، اليوم، 1426 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا، في زيادة يومية قياسية رفعت عدد الإصابات إلى 8014 حالة.
وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية.