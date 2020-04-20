في زيادة يومية قياسية.. سنغافورة تسجل 1426 إصابة بكورونا

الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين

سجّلت سنغافورة، اليوم، 1426 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا، في زيادة يومية قياسية رفعت عدد الإصابات إلى 8014 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية.