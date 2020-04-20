النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في زيادة يومية قياسية.. سنغافورة تسجل 1426 إصابة بكورونا

الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين

سجّلت سنغافورة، اليوم، 1426 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا، في زيادة يومية قياسية رفعت عدد الإصابات إلى 8014 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية.

سنغافورة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
في زيادة يومية قياسية.. سنغافورة تسجل 1426 إصابة بكورونا
سبق

سجّلت سنغافورة، اليوم، 1426 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا، في زيادة يومية قياسية رفعت عدد الإصابات إلى 8014 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
11:58 AM

في زيادة يومية قياسية.. سنغافورة تسجل 1426 إصابة بكورونا

الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
445

سجّلت سنغافورة، اليوم، 1426 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا، في زيادة يومية قياسية رفعت عدد الإصابات إلى 8014 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,817
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,323
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,439

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة