كشفت النيابة العامة عن 137365 إجراء نفذتها عن بُعد من تاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٤١، إلى تاريخ ١٨/١٢/١٤٤١م. وفي التفاصيل، فقد استقبل أعضاء النيابة العامة 137365 إجراءً، وبلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة 5881 أُنجزت منها 4612 إجراءً، واستقبلت 18 شكوى من الموقوفين المسجونين عبر خدمة أبشر (معكم). واستفاد من هذه الخدمات المقدمة 333 مستفيدًا من الخدمات المقدمة للمستفيدين والمراجعين عن بعد، فيما نفذت النيابة أكثر من 173 إجراءً خلال فترة مناوبة عطلة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤١.

"النيابة العامة" تنفذ 137365 إجراءً نفذتها عن بُعد خلال 15 يومًا ذياب الشمري سبق 2020-08-11 كشفت النيابة العامة عن 137365 إجراء نفذتها عن بُعد من تاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٤١، إلى تاريخ ١٨/١٢/١٤٤١م.



وفي التفاصيل، فقد استقبل أعضاء النيابة العامة 137365 إجراءً، وبلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة 5881 أُنجزت منها 4612 إجراءً، واستقبلت 18 شكوى من الموقوفين المسجونين عبر خدمة أبشر (معكم).



واستفاد من هذه الخدمات المقدمة 333 مستفيدًا من الخدمات المقدمة للمستفيدين والمراجعين عن بعد، فيما نفذت النيابة أكثر من 173 إجراءً خلال فترة مناوبة عطلة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤١.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 07:57 PM

"النيابة العامة" تنفذ 137365 إجراءً نفذتها عن بُعد خلال 15 يومًا استفاد من خدماتها المقدمة 333 مستفيدًا





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كشفت النيابة العامة عن 137365 إجراء نفذتها عن بُعد من تاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٤١، إلى تاريخ ١٨/١٢/١٤٤١م.



وفي التفاصيل، فقد استقبل أعضاء النيابة العامة 137365 إجراءً، وبلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة 5881 أُنجزت منها 4612 إجراءً، واستقبلت 18 شكوى من الموقوفين المسجونين عبر خدمة أبشر (معكم).



واستفاد من هذه الخدمات المقدمة 333 مستفيدًا من الخدمات المقدمة للمستفيدين والمراجعين عن بعد، فيما نفذت النيابة أكثر من 173 إجراءً خلال فترة مناوبة عطلة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤١.