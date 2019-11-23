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فيديو الضربة الخبيثة.. حية تحمل غزالة بين فكيها وتدور بها في الهواء

ربما لن تصدق ما حدث لو لم تشاهد الشريط

لو لم تشاهد هذا الفيديو فربما لن تصدق ما حدث لغزالة على ضفاف بركة ماء في الهند، حين هاجمتها حية ضخمة، وحملتها بين فكيها، وطارت بها في الهواء، ثم التفَّت حول الغزالة وقتلتها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت هذه الواقعة في غابة تشاندرا بور بولاية ماهاراشترا غربي الهند.

ويُظهر شريط الفيديو مجموعة من 4 غزلان، وقد وقفت على ضفاف مستنقع ماء في الغابة، وكانت الغزلان عطشى؛ تريد أن ترتوي من الماء، لكنها كانت خائفة متوجسة، تنظر حولها، وتترقب خوفًا من ظهور أي حيوان مفترس.

وبعد لحظات يبدو أن الغزلان قد اطمأنت؛ فاقتربت من سطح الماء، وبدأت تشرب، وفجأة ظهرت حية ضخمة، وبحركة خبيثة خاطفة غرست أنيابها حول رأس غزالة، ثم حملتها في الهواء، ودارت بها قبل أن تهبط بها، وقد التف جسد الحية الضخم القوي على الغزالة.

حاولت الغزالة الإفلات من قبضة الحية، لكن دون جدوى؛ فقد راحت الحية تضغط عليها، وتعصرها تمامًا حتى ماتت الغزالة.

وتقول الصحيفة: إن مسؤولي غابة كاروا قاموا بنشر شريط الفيديو الصادم يوم 21 نوفمبر الجاري، وقالوا: إن الحية الضخمة قد ابتلعت الغزالة عقب موتها.

ثعبان ضخم

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فيديو الضربة الخبيثة.. حية تحمل غزالة بين فكيها وتدور بها في الهواء
سبق

لو لم تشاهد هذا الفيديو فربما لن تصدق ما حدث لغزالة على ضفاف بركة ماء في الهند، حين هاجمتها حية ضخمة، وحملتها بين فكيها، وطارت بها في الهواء، ثم التفَّت حول الغزالة وقتلتها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت هذه الواقعة في غابة تشاندرا بور بولاية ماهاراشترا غربي الهند.

ويُظهر شريط الفيديو مجموعة من 4 غزلان، وقد وقفت على ضفاف مستنقع ماء في الغابة، وكانت الغزلان عطشى؛ تريد أن ترتوي من الماء، لكنها كانت خائفة متوجسة، تنظر حولها، وتترقب خوفًا من ظهور أي حيوان مفترس.

وبعد لحظات يبدو أن الغزلان قد اطمأنت؛ فاقتربت من سطح الماء، وبدأت تشرب، وفجأة ظهرت حية ضخمة، وبحركة خبيثة خاطفة غرست أنيابها حول رأس غزالة، ثم حملتها في الهواء، ودارت بها قبل أن تهبط بها، وقد التف جسد الحية الضخم القوي على الغزالة.

حاولت الغزالة الإفلات من قبضة الحية، لكن دون جدوى؛ فقد راحت الحية تضغط عليها، وتعصرها تمامًا حتى ماتت الغزالة.

وتقول الصحيفة: إن مسؤولي غابة كاروا قاموا بنشر شريط الفيديو الصادم يوم 21 نوفمبر الجاري، وقالوا: إن الحية الضخمة قد ابتلعت الغزالة عقب موتها.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
01:55 AM

فيديو الضربة الخبيثة.. حية تحمل غزالة بين فكيها وتدور بها في الهواء

ربما لن تصدق ما حدث لو لم تشاهد الشريط

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,731

لو لم تشاهد هذا الفيديو فربما لن تصدق ما حدث لغزالة على ضفاف بركة ماء في الهند، حين هاجمتها حية ضخمة، وحملتها بين فكيها، وطارت بها في الهواء، ثم التفَّت حول الغزالة وقتلتها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت هذه الواقعة في غابة تشاندرا بور بولاية ماهاراشترا غربي الهند.

ويُظهر شريط الفيديو مجموعة من 4 غزلان، وقد وقفت على ضفاف مستنقع ماء في الغابة، وكانت الغزلان عطشى؛ تريد أن ترتوي من الماء، لكنها كانت خائفة متوجسة، تنظر حولها، وتترقب خوفًا من ظهور أي حيوان مفترس.

وبعد لحظات يبدو أن الغزلان قد اطمأنت؛ فاقتربت من سطح الماء، وبدأت تشرب، وفجأة ظهرت حية ضخمة، وبحركة خبيثة خاطفة غرست أنيابها حول رأس غزالة، ثم حملتها في الهواء، ودارت بها قبل أن تهبط بها، وقد التف جسد الحية الضخم القوي على الغزالة.

حاولت الغزالة الإفلات من قبضة الحية، لكن دون جدوى؛ فقد راحت الحية تضغط عليها، وتعصرها تمامًا حتى ماتت الغزالة.

وتقول الصحيفة: إن مسؤولي غابة كاروا قاموا بنشر شريط الفيديو الصادم يوم 21 نوفمبر الجاري، وقالوا: إن الحية الضخمة قد ابتلعت الغزالة عقب موتها.

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