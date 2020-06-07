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قرارات لـ"آل الشيخ".. تكليفات وتمديدات بالجملة لقيادات "التعليم"

"الغانم" للابتعاث و"اليحيى" للجامعي والأهلي و"السليمان" للبرامج

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم، عددًا من القرارات شَمِلت العديد من التكليفات الجديدة، وتمديد تكليفات أخرى بجهاز وزارة التعليم.

وشملت قرارات التكليف وتمديد التكليف، تكليف الدكتورة ريمة صالح اليحيى وكيلًا للوزارة للتعليم الجامعي والأهلي، والدكتور أمين يوسف محمد نعمان وكيلًا للوزارة للشؤون المدرسية، والدكتور ناصر محمد الغفيلي مشرفًا عامًّا على المكتبة الرقمية.

وتَضَمّنت التكليفات: تكليف الدكتورة مها عبدالله السليمان وكيلًا للوزارة للبرامج التعليمية، والدكتور إبراهيم عبدالمحسن البديوي وكيلًا للوزارة للتخطيط والتطوير، والدكتورة بدرية عبدالرحمن الغانم مديرًا عامًّا للإيفاد والابتعاث، والدكتور صالح إبراهيم القسومي أمينًا عامًّا للملحقيات الثقافية، والدكتور عاطف محمد العمري مشرفًا على مكتب تحقيق الرؤية، والدكتور خالد صالح المزيني رئيسًا للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وتكليف سعيد محمد الفروان وكيلًا للوزارة للخدمات المشتركة، والدكتورة لينا محمد الطعيمي وكيلًا للوزارة للابتعاث.

وزير التعليم حمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قرارات لـ"آل الشيخ".. تكليفات وتمديدات بالجملة لقيادات "التعليم"
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم، عددًا من القرارات شَمِلت العديد من التكليفات الجديدة، وتمديد تكليفات أخرى بجهاز وزارة التعليم.

وشملت قرارات التكليف وتمديد التكليف، تكليف الدكتورة ريمة صالح اليحيى وكيلًا للوزارة للتعليم الجامعي والأهلي، والدكتور أمين يوسف محمد نعمان وكيلًا للوزارة للشؤون المدرسية، والدكتور ناصر محمد الغفيلي مشرفًا عامًّا على المكتبة الرقمية.

وتَضَمّنت التكليفات: تكليف الدكتورة مها عبدالله السليمان وكيلًا للوزارة للبرامج التعليمية، والدكتور إبراهيم عبدالمحسن البديوي وكيلًا للوزارة للتخطيط والتطوير، والدكتورة بدرية عبدالرحمن الغانم مديرًا عامًّا للإيفاد والابتعاث، والدكتور صالح إبراهيم القسومي أمينًا عامًّا للملحقيات الثقافية، والدكتور عاطف محمد العمري مشرفًا على مكتب تحقيق الرؤية، والدكتور خالد صالح المزيني رئيسًا للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وتكليف سعيد محمد الفروان وكيلًا للوزارة للخدمات المشتركة، والدكتورة لينا محمد الطعيمي وكيلًا للوزارة للابتعاث.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
11:14 AM

قرارات لـ"آل الشيخ".. تكليفات وتمديدات بالجملة لقيادات "التعليم"

"الغانم" للابتعاث و"اليحيى" للجامعي والأهلي و"السليمان" للبرامج

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
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4,989

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم، عددًا من القرارات شَمِلت العديد من التكليفات الجديدة، وتمديد تكليفات أخرى بجهاز وزارة التعليم.

وشملت قرارات التكليف وتمديد التكليف، تكليف الدكتورة ريمة صالح اليحيى وكيلًا للوزارة للتعليم الجامعي والأهلي، والدكتور أمين يوسف محمد نعمان وكيلًا للوزارة للشؤون المدرسية، والدكتور ناصر محمد الغفيلي مشرفًا عامًّا على المكتبة الرقمية.

وتَضَمّنت التكليفات: تكليف الدكتورة مها عبدالله السليمان وكيلًا للوزارة للبرامج التعليمية، والدكتور إبراهيم عبدالمحسن البديوي وكيلًا للوزارة للتخطيط والتطوير، والدكتورة بدرية عبدالرحمن الغانم مديرًا عامًّا للإيفاد والابتعاث، والدكتور صالح إبراهيم القسومي أمينًا عامًّا للملحقيات الثقافية، والدكتور عاطف محمد العمري مشرفًا على مكتب تحقيق الرؤية، والدكتور خالد صالح المزيني رئيسًا للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وتكليف سعيد محمد الفروان وكيلًا للوزارة للخدمات المشتركة، والدكتورة لينا محمد الطعيمي وكيلًا للوزارة للابتعاث.

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