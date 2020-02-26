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سفير خادم الحرمين بمصر يشارك في الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك

بمشاركة الملحق العسكري في السفارة السعودية بالقاهرة

شارك في مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، والملحق العسكري بالسفارة العميد خليل المنقور، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أرسلا برقيتي عزاء ومواساة، أمس، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق رحمه الله.

سفير خادم الحرمين بمصر مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير خادم الحرمين بمصر يشارك في الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك
سبق

شارك في مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، والملحق العسكري بالسفارة العميد خليل المنقور، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أرسلا برقيتي عزاء ومواساة، أمس، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق رحمه الله.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
04:52 PM

سفير خادم الحرمين بمصر يشارك في الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك

بمشاركة الملحق العسكري في السفارة السعودية بالقاهرة

A A A
حامد العلي - الرياض
0
6,329

شارك في مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، والملحق العسكري بالسفارة العميد خليل المنقور، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أرسلا برقيتي عزاء ومواساة، أمس، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق رحمه الله.

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