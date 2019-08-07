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"الغذاء والدواء": ادعاءات منتج "بطاقة منع الفيروسات" غير دقيقة.. وسنلاحق المسوِّقين

لم يتم تسجيله في أي من الجهات الرقابية الدولية المذكورة بالإعلان

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية حول منتج "Air Doctor" غير مثبت علميًّا، إضافة إلى أن المعلومات المقدَّمة عن تسجيل المنتج في بعض الهيئات الرقابية الدولية غير دقيقة.

وبيّنت الهيئة أن الادعاءات المذكورة في الإعلان بأن المنتج (على شكل بطاقة)، يحمي من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة عبر الهواء، غير مثبتة علميًّا، وكذلك لم يتم تسجيله في أي من الجهات الرقابية الدولية المذكورة في الإعلان، وإنما تم التصريح من بعض الجهات الرقابية للمادة الكيميائية المستخدمة في المنتج للاستخدام في بعض المجالات، مثل الغذاء وتعقيم الأجهزة الطبية.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنتج والشركة المسوقة والمعلنين.

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اعلان
"الغذاء والدواء": ادعاءات منتج "بطاقة منع الفيروسات" غير دقيقة.. وسنلاحق المسوِّقين
سبق

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية حول منتج "Air Doctor" غير مثبت علميًّا، إضافة إلى أن المعلومات المقدَّمة عن تسجيل المنتج في بعض الهيئات الرقابية الدولية غير دقيقة.

وبيّنت الهيئة أن الادعاءات المذكورة في الإعلان بأن المنتج (على شكل بطاقة)، يحمي من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة عبر الهواء، غير مثبتة علميًّا، وكذلك لم يتم تسجيله في أي من الجهات الرقابية الدولية المذكورة في الإعلان، وإنما تم التصريح من بعض الجهات الرقابية للمادة الكيميائية المستخدمة في المنتج للاستخدام في بعض المجالات، مثل الغذاء وتعقيم الأجهزة الطبية.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنتج والشركة المسوقة والمعلنين.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
08:25 PM

"الغذاء والدواء": ادعاءات منتج "بطاقة منع الفيروسات" غير دقيقة.. وسنلاحق المسوِّقين

لم يتم تسجيله في أي من الجهات الرقابية الدولية المذكورة بالإعلان

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فهد الغبيوي - الرياض
1
432

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية حول منتج "Air Doctor" غير مثبت علميًّا، إضافة إلى أن المعلومات المقدَّمة عن تسجيل المنتج في بعض الهيئات الرقابية الدولية غير دقيقة.

وبيّنت الهيئة أن الادعاءات المذكورة في الإعلان بأن المنتج (على شكل بطاقة)، يحمي من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة عبر الهواء، غير مثبتة علميًّا، وكذلك لم يتم تسجيله في أي من الجهات الرقابية الدولية المذكورة في الإعلان، وإنما تم التصريح من بعض الجهات الرقابية للمادة الكيميائية المستخدمة في المنتج للاستخدام في بعض المجالات، مثل الغذاء وتعقيم الأجهزة الطبية.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنتج والشركة المسوقة والمعلنين.

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