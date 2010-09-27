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القيادة تعزي رئيس أوكرانيا في ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية شرق البلاد

عبر برقيتي عزاء من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إثر حادث تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وما نتج عن ذلك منه وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: "بلغني نبأ تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وأعرب لفخامتكم وذوي الضحايا عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".

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القيادة تعزي رئيس أوكرانيا في ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية شرق البلاد
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إثر حادث تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وما نتج عن ذلك منه وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: "بلغني نبأ تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وأعرب لفخامتكم وذوي الضحايا عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
07:45 PM

القيادة تعزي رئيس أوكرانيا في ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية شرق البلاد

عبر برقيتي عزاء من خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إثر حادث تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وما نتج عن ذلك منه وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: "بلغني نبأ تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وأعرب لفخامتكم وذوي الضحايا عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".

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