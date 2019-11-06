غسل_الأموال_جريمة .. "المالية" تحذّر: هذه أمور قد تُعرِّضك للمساءلة

#غسل_الأموال_جريمة .. "المالية" تحذّر: هذه أمور قد تُعرِّضك للمساءلة
قالت عنها: عمليات يقوم بها مجرمون لإضفاء صفة مشروعية على أموالهم
دعت وزارة المالية، اليوم، عبر وسم #غسل_الأموال_جريمة على "تويتر"، إلى ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، حيث إن عدم صحة البيانات قد يعرِّض للمساءلة.
وقالت الوزارة: تسلُّمك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرّضك للمساءلة، فقد يكون المال المراد إيداعه من مصدر غير مشروع.
وأوضحت أن عمليات غسل الأموال: هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة من نشاطات إجرامية.
#غسل_الأموال_جريمة .. "المالية" تحذّر: هذه أمور قد تُعرِّضك للمساءلة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-11-06
دعت وزارة المالية، اليوم، عبر وسم #غسل_الأموال_جريمة على "تويتر"، إلى ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، حيث إن عدم صحة البيانات قد يعرِّض للمساءلة.
وقالت الوزارة: تسلُّمك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرّضك للمساءلة، فقد يكون المال المراد إيداعه من مصدر غير مشروع.
وأوضحت أن عمليات غسل الأموال: هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة من نشاطات إجرامية.
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
10:25 AM
#غسل_الأموال_جريمة .. "المالية" تحذّر: هذه أمور قد تُعرِّضك للمساءلة
قالت عنها: عمليات يقوم بها مجرمون لإضفاء صفة مشروعية على أموالهم
دعت وزارة المالية، اليوم، عبر وسم #غسل_الأموال_جريمة على "تويتر"، إلى ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، حيث إن عدم صحة البيانات قد يعرِّض للمساءلة.
وقالت الوزارة: تسلُّمك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرّضك للمساءلة، فقد يكون المال المراد إيداعه من مصدر غير مشروع.
وأوضحت أن عمليات غسل الأموال: هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة من نشاطات إجرامية.