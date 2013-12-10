النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال آسيا 2020

تسحب اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.

وكان نادي الهلال توج الشهر الماضي بلقب نسخة عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وتشهد البطولة مشاركة ستة أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كل من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.

ويمثل الكرة السعودية أربعة أندية هي الهلال والنصر والتعاون والأهلي.

ماليزيا كولالمبور الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة دور المجموعات دوري أبطال آسيا 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال آسيا 2020
سبق

تسحب اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.

وكان نادي الهلال توج الشهر الماضي بلقب نسخة عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وتشهد البطولة مشاركة ستة أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كل من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.

ويمثل الكرة السعودية أربعة أندية هي الهلال والنصر والتعاون والأهلي.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
01:25 AM

اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال آسيا 2020

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,930

تسحب اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.

وكان نادي الهلال توج الشهر الماضي بلقب نسخة عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وتشهد البطولة مشاركة ستة أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كل من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.

ويمثل الكرة السعودية أربعة أندية هي الهلال والنصر والتعاون والأهلي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,921
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,060
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,390
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,811

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة