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ابتكار فرشاة أسنان تعمل بالذكاء الصناعي... ماذا تفعل؟

ابتكرت شركة متخصصة في منتجات العناية بالأسنان فرشاة أسنان تعمل بتقنية "الذكاء الصناعي".

وأشارت شركة "كولجيت" إلى أن فرشاة أسنان "ذا هم" مزودة بمستشعرات والتي يمكنها رصد ما إذا كان الشخص ينظف أسنانه جيدًا أم لا، وإذا كان هناك أي خطر محيط بأسنان المستخدم أم لا.

وتبعث فرشاة الأسنان تقريرًا مفصلاً حول حالة أسنان الشخص إلى هاتفه الذكي، بحيث يمكنه استشارة طبيبه في حالة وجود خطر بأحد الأسنان.

وعند انتهاء المستخدم من غسل أسنانه يمكن أن تتوهج الفرشاة بثلاثة ألوان "الأبيض"، يعني التنظيف العميق، و"الأزرق" يعني تنظيفًا متوسطًا عاديًا، و"الوردي" يعني السرعة المنخفضة في تنظيف الأسنان.

ويبلغ سعر فرشاة الأسنان الذكية الجديدة نحو 50 دولارًا أمريكيًا، وهذا للنموذج الخاص بالبطاريات القابلة للاستبدال، أما نموذج الفرشاة ذات البطاريات القابلة لإعادة الشحن فيبلغ 70 دولارًا أمريكيًا.

كما تم طرح تلك الفرشاة المصنعة من قبل شركة "كولجيت" بثلاثة ألوان وهم: "الأزرق"، و"الأخضر"، و"الأرجواني".

ويتوافق عمل فرشاة الأسنان الذكية للعمل على الهواتف بنظامي تشغيل "أندرويد"، و"آي أو إس" على هاتف "آيفون".

فرشاة أسنان الذكاء الصناعي

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ابتكار فرشاة أسنان تعمل بالذكاء الصناعي... ماذا تفعل؟
سبق

ابتكرت شركة متخصصة في منتجات العناية بالأسنان فرشاة أسنان تعمل بتقنية "الذكاء الصناعي".

وأشارت شركة "كولجيت" إلى أن فرشاة أسنان "ذا هم" مزودة بمستشعرات والتي يمكنها رصد ما إذا كان الشخص ينظف أسنانه جيدًا أم لا، وإذا كان هناك أي خطر محيط بأسنان المستخدم أم لا.

وتبعث فرشاة الأسنان تقريرًا مفصلاً حول حالة أسنان الشخص إلى هاتفه الذكي، بحيث يمكنه استشارة طبيبه في حالة وجود خطر بأحد الأسنان.

وعند انتهاء المستخدم من غسل أسنانه يمكن أن تتوهج الفرشاة بثلاثة ألوان "الأبيض"، يعني التنظيف العميق، و"الأزرق" يعني تنظيفًا متوسطًا عاديًا، و"الوردي" يعني السرعة المنخفضة في تنظيف الأسنان.

ويبلغ سعر فرشاة الأسنان الذكية الجديدة نحو 50 دولارًا أمريكيًا، وهذا للنموذج الخاص بالبطاريات القابلة للاستبدال، أما نموذج الفرشاة ذات البطاريات القابلة لإعادة الشحن فيبلغ 70 دولارًا أمريكيًا.

كما تم طرح تلك الفرشاة المصنعة من قبل شركة "كولجيت" بثلاثة ألوان وهم: "الأزرق"، و"الأخضر"، و"الأرجواني".

ويتوافق عمل فرشاة الأسنان الذكية للعمل على الهواتف بنظامي تشغيل "أندرويد"، و"آي أو إس" على هاتف "آيفون".

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
06:14 PM

ابتكار فرشاة أسنان تعمل بالذكاء الصناعي... ماذا تفعل؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ابتكرت شركة متخصصة في منتجات العناية بالأسنان فرشاة أسنان تعمل بتقنية "الذكاء الصناعي".

وأشارت شركة "كولجيت" إلى أن فرشاة أسنان "ذا هم" مزودة بمستشعرات والتي يمكنها رصد ما إذا كان الشخص ينظف أسنانه جيدًا أم لا، وإذا كان هناك أي خطر محيط بأسنان المستخدم أم لا.

وتبعث فرشاة الأسنان تقريرًا مفصلاً حول حالة أسنان الشخص إلى هاتفه الذكي، بحيث يمكنه استشارة طبيبه في حالة وجود خطر بأحد الأسنان.

وعند انتهاء المستخدم من غسل أسنانه يمكن أن تتوهج الفرشاة بثلاثة ألوان "الأبيض"، يعني التنظيف العميق، و"الأزرق" يعني تنظيفًا متوسطًا عاديًا، و"الوردي" يعني السرعة المنخفضة في تنظيف الأسنان.

ويبلغ سعر فرشاة الأسنان الذكية الجديدة نحو 50 دولارًا أمريكيًا، وهذا للنموذج الخاص بالبطاريات القابلة للاستبدال، أما نموذج الفرشاة ذات البطاريات القابلة لإعادة الشحن فيبلغ 70 دولارًا أمريكيًا.

كما تم طرح تلك الفرشاة المصنعة من قبل شركة "كولجيت" بثلاثة ألوان وهم: "الأزرق"، و"الأخضر"، و"الأرجواني".

ويتوافق عمل فرشاة الأسنان الذكية للعمل على الهواتف بنظامي تشغيل "أندرويد"، و"آي أو إس" على هاتف "آيفون".

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