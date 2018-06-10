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"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

كوريا الجنوبية تسجل 50 إصابة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 11902

شهدت كوريا الجنوبية، خلال الـ24 الساعة الماضية، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد المصابين ارتفع إلى 11902، إضافة إلى تسجيل وفاتين؛ ليصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 276 حالة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجل 50 إصابة بكورونا
سبق

شهدت كوريا الجنوبية، خلال الـ24 الساعة الماضية، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد المصابين ارتفع إلى 11902، إضافة إلى تسجيل وفاتين؛ ليصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 276 حالة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
02:01 PM

كوريا الجنوبية تسجل 50 إصابة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 11902

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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شهدت كوريا الجنوبية، خلال الـ24 الساعة الماضية، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد المصابين ارتفع إلى 11902، إضافة إلى تسجيل وفاتين؛ ليصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 276 حالة.

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