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مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام .. في مستهل حملة الدفاع عن لقبه

استهل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بتعرضه للخسارة أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما, اليوم الأحد, ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".


ويدين الفريق اللندني بالفضل في الفوز لنجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ55 بتسديدة متقنة بيسراه من خارج منطقة الجزاء.

بهذه الخسارة، بدأ السيتي حملة الدفاع عن لقبه بصورة باهتة، فيما حصد توتنهام 3 نقاط ثمينة في بداية مشواره.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام .. في مستهل حملة الدفاع عن لقبه
سبق

استهل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بتعرضه للخسارة أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما, اليوم الأحد, ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".


ويدين الفريق اللندني بالفضل في الفوز لنجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ55 بتسديدة متقنة بيسراه من خارج منطقة الجزاء.

بهذه الخسارة، بدأ السيتي حملة الدفاع عن لقبه بصورة باهتة، فيما حصد توتنهام 3 نقاط ثمينة في بداية مشواره.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
09:46 PM

مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام .. في مستهل حملة الدفاع عن لقبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استهل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بتعرضه للخسارة أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما, اليوم الأحد, ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".


ويدين الفريق اللندني بالفضل في الفوز لنجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ55 بتسديدة متقنة بيسراه من خارج منطقة الجزاء.

بهذه الخسارة، بدأ السيتي حملة الدفاع عن لقبه بصورة باهتة، فيما حصد توتنهام 3 نقاط ثمينة في بداية مشواره.

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