تبوك.. القبض على شخص أتلف عددًا من أجهزة الرصد الآلي وسرق تجهيزاتها
ضُبط بحوزته عدد من المسروقات
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزته عدد من المسروقات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
تبوك.. القبض على شخص أتلف عددًا من أجهزة الرصد الآلي وسرق تجهيزاتها
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-11
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزته عدد من المسروقات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
05:27 PM
تبوك.. القبض على شخص أتلف عددًا من أجهزة الرصد الآلي وسرق تجهيزاتها
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزته عدد من المسروقات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.