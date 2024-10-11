صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزته عدد من المسروقات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

تبوك.. القبض على شخص أتلف عددًا من أجهزة الرصد الآلي وسرق تجهيزاتها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-11 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزته عدد من المسروقات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 05:27 PM

تبوك.. القبض على شخص أتلف عددًا من أجهزة الرصد الآلي وسرق تجهيزاتها ضُبط بحوزته عدد من المسروقات





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها، وضبط بحوزته عدد من المسروقات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.