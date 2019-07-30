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"جميلوف": إيران تستخدم الإسلام للحرب ضد المسلمين

أشاد بجهود المملكة لخدمة الحرمين وضيوف الرحمن

أكد مستشار الرئيس الأوكراني السيد مصطفى جميلوف؛ أن المسلمين في القرم يثمّنون للمملكة العربية السعودية وقوفها معهم، ومدّ يد العون لهم، مشددًا على أن المملكة هي رأس الإسلام، ومنوهًا إلى ما قامت به من مشروعات كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك عقب لقائه يوم أمس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمحافظة جدة.

ونبّه السيد مصطفى جميلوف على أن إيران تستخدم الإسلام للحرب ضد الإسلام، مستنكرًا محاولاتها الإضرارَ بالأماكن المقدسة من خلال دعم الميليشيات الحوثية بإطلاق صواريخ باتجاه مكة المكرمة، مؤكدًا أن أعمال إيران إجرامية بكل المواصفات، وتخالف مفهوم الإيمان.

من جهة أخرى نوه جميلوف إلى التطور الكبير الذي حظيت به المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مشيدًا بالجهود الجبارة العظيمة لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين، مبديًا إعجابه بما رآه من مشاريع ضخمة وإمكانيات كبيرة وقدرة فائقة في إدارة الملايين من الناس في مكان واحد وفي آن واحد، دون أي عقبات أو أضرار، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكّد عناية واهتمام هذه البلاد المباركة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جميلوف": إيران تستخدم الإسلام للحرب ضد المسلمين
سبق

أكد مستشار الرئيس الأوكراني السيد مصطفى جميلوف؛ أن المسلمين في القرم يثمّنون للمملكة العربية السعودية وقوفها معهم، ومدّ يد العون لهم، مشددًا على أن المملكة هي رأس الإسلام، ومنوهًا إلى ما قامت به من مشروعات كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك عقب لقائه يوم أمس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمحافظة جدة.

ونبّه السيد مصطفى جميلوف على أن إيران تستخدم الإسلام للحرب ضد الإسلام، مستنكرًا محاولاتها الإضرارَ بالأماكن المقدسة من خلال دعم الميليشيات الحوثية بإطلاق صواريخ باتجاه مكة المكرمة، مؤكدًا أن أعمال إيران إجرامية بكل المواصفات، وتخالف مفهوم الإيمان.

من جهة أخرى نوه جميلوف إلى التطور الكبير الذي حظيت به المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مشيدًا بالجهود الجبارة العظيمة لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين، مبديًا إعجابه بما رآه من مشاريع ضخمة وإمكانيات كبيرة وقدرة فائقة في إدارة الملايين من الناس في مكان واحد وفي آن واحد، دون أي عقبات أو أضرار، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكّد عناية واهتمام هذه البلاد المباركة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
09:07 PM

"جميلوف": إيران تستخدم الإسلام للحرب ضد المسلمين

أشاد بجهود المملكة لخدمة الحرمين وضيوف الرحمن

A A A
عبدالله العنزي - جدة
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2,114

أكد مستشار الرئيس الأوكراني السيد مصطفى جميلوف؛ أن المسلمين في القرم يثمّنون للمملكة العربية السعودية وقوفها معهم، ومدّ يد العون لهم، مشددًا على أن المملكة هي رأس الإسلام، ومنوهًا إلى ما قامت به من مشروعات كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك عقب لقائه يوم أمس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمحافظة جدة.

ونبّه السيد مصطفى جميلوف على أن إيران تستخدم الإسلام للحرب ضد الإسلام، مستنكرًا محاولاتها الإضرارَ بالأماكن المقدسة من خلال دعم الميليشيات الحوثية بإطلاق صواريخ باتجاه مكة المكرمة، مؤكدًا أن أعمال إيران إجرامية بكل المواصفات، وتخالف مفهوم الإيمان.

من جهة أخرى نوه جميلوف إلى التطور الكبير الذي حظيت به المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مشيدًا بالجهود الجبارة العظيمة لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين، مبديًا إعجابه بما رآه من مشاريع ضخمة وإمكانيات كبيرة وقدرة فائقة في إدارة الملايين من الناس في مكان واحد وفي آن واحد، دون أي عقبات أو أضرار، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكّد عناية واهتمام هذه البلاد المباركة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

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