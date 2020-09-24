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شاهد من موريتانيا.. حفل استقبال تُقيمه سفارة المملكة احتفاء بيوم الوطن 90

"المطيري" مقدمًا التهنئة للقيادة: مناسبة تستدعي إنجازات على رأسها "رؤية 2030"

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري، بمقر السفارة، اليوم، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

حضر الحفل أعضاء السفارة؛ حيث استهل السفير كلمته بحمد الله على ما أنعم به على المملكة من الوحدة واجتماع الكلمة؛ رافعًا أسمى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع -حفظهما الله- ولكافة أفراد الشعب السعودي؛ سائلًا الله أن يُديم على المملكة نعمة الأمن والرخاء والاستقرار والتقدم.

وقال "المطيري": "هذه المناسبة يتجدد التذكير فيها بإنجازات المملكة الخالدة التي تحققت، وعلى رأسها رؤية سمو سيدي ولي العهد 2030 التي قادت المملكة للقمة والريادة"؛ مضيفًا وكذلك ترأس المملكة لمجموعة العشرين هذا العام وما تحقق معها من منجزات سوف تخدم شعوب العالم في هذه الظروف الاستثنائية".

واختتم السفير الدكتور هزاع المطيري، كلمته، بسؤال الله أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة والشعب السعودي النبيل بالخير والتقدم والازدهار، وأن يُديم على المملكة عزها وأمنها وأمانها واستقرارها.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من موريتانيا.. حفل استقبال تُقيمه سفارة المملكة احتفاء بيوم الوطن 90
سبق

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري، بمقر السفارة، اليوم، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

حضر الحفل أعضاء السفارة؛ حيث استهل السفير كلمته بحمد الله على ما أنعم به على المملكة من الوحدة واجتماع الكلمة؛ رافعًا أسمى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع -حفظهما الله- ولكافة أفراد الشعب السعودي؛ سائلًا الله أن يُديم على المملكة نعمة الأمن والرخاء والاستقرار والتقدم.

وقال "المطيري": "هذه المناسبة يتجدد التذكير فيها بإنجازات المملكة الخالدة التي تحققت، وعلى رأسها رؤية سمو سيدي ولي العهد 2030 التي قادت المملكة للقمة والريادة"؛ مضيفًا وكذلك ترأس المملكة لمجموعة العشرين هذا العام وما تحقق معها من منجزات سوف تخدم شعوب العالم في هذه الظروف الاستثنائية".

واختتم السفير الدكتور هزاع المطيري، كلمته، بسؤال الله أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة والشعب السعودي النبيل بالخير والتقدم والازدهار، وأن يُديم على المملكة عزها وأمنها وأمانها واستقرارها.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
01:49 PM

شاهد من موريتانيا.. حفل استقبال تُقيمه سفارة المملكة احتفاء بيوم الوطن 90

"المطيري" مقدمًا التهنئة للقيادة: مناسبة تستدعي إنجازات على رأسها "رؤية 2030"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن المطيري، بمقر السفارة، اليوم، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

حضر الحفل أعضاء السفارة؛ حيث استهل السفير كلمته بحمد الله على ما أنعم به على المملكة من الوحدة واجتماع الكلمة؛ رافعًا أسمى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع -حفظهما الله- ولكافة أفراد الشعب السعودي؛ سائلًا الله أن يُديم على المملكة نعمة الأمن والرخاء والاستقرار والتقدم.

وقال "المطيري": "هذه المناسبة يتجدد التذكير فيها بإنجازات المملكة الخالدة التي تحققت، وعلى رأسها رؤية سمو سيدي ولي العهد 2030 التي قادت المملكة للقمة والريادة"؛ مضيفًا وكذلك ترأس المملكة لمجموعة العشرين هذا العام وما تحقق معها من منجزات سوف تخدم شعوب العالم في هذه الظروف الاستثنائية".

واختتم السفير الدكتور هزاع المطيري، كلمته، بسؤال الله أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة والشعب السعودي النبيل بالخير والتقدم والازدهار، وأن يُديم على المملكة عزها وأمنها وأمانها واستقرارها.

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