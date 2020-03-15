أعلنت هولندا اليوم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 20 حالة.
وقال المعهد الوطني للصحة العامة: إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 1135 بعد تسجيل 176 إصابة جديدة.
هولندا تسجل 176 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا
الإجمالي ارتفع إلى 1135
أعلنت هولندا اليوم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 20 حالة.
وقال المعهد الوطني للصحة العامة: إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 1135 بعد تسجيل 176 إصابة جديدة.
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هولندا تسجل 176 إصابة و8 وفيات جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-15
أعلنت هولندا اليوم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 20 حالة.
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
06:01 PM
هولندا تسجل 176 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا
الإجمالي ارتفع إلى 1135
أعلنت هولندا اليوم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 20 حالة.
وقال المعهد الوطني للصحة العامة: إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 1135 بعد تسجيل 176 إصابة جديدة.
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