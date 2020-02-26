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مكتب التربية الخليجي يشارك بالمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم بدبي

في دورته الـ13.. برنامج تعليمي لمساعدة المعلمين والتربويين والأكاديميين

يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في مدينة دبي، في دورته الثالثة عشرة (GESS 2020)، والذي يُعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الفترة 25- 27 فبراير الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

ويعتبر المعرض الفعاليةَ الرائدة في المنطقة لمستلزمات وحلول التعليم؛ تَضَمّن برنامجًا تعليميًّا شاملًا وعالميًّا معتمدًا من التطور المهني المتواصل لمساعدة المعلمين والتربويين والأكاديميين من جميع المستويات على تطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة من الخبراء الدوليين.

ويقدم المنتدى برنامجًا تربويًّا مكثفًا، عالمي المستوى؛ بما ينعكس على تحسين أدائهم وتجديده، من شأنه أن يساعد المعلمين والتربويين والأكاديميين من كل المستويات على تطوير مهاراتهم والتعلم من تجارب الخبراء الدوليين.

ويمتاز هذا البرنامج بأنه متاح للجميع بالمجان، ويشتمل على دورات معتمدة في التنمية المهنية المستمرة، وعلى دروس ومعارف يمكن تطبيقها مباشرة دون أي تأخير في الصف.

ويستعرض المكتب في هذا المعرض من خلال جناحه رقم K50 مجموعةً من المشاريع التي قام بتنفيذها في عدة مجالات تربوية من أهمها: الجودة، والمواطنة، وتنمية النشء، والمناهج، وذوي الاحتياجات الخاصة، واستراتيجيات التعليم للمعلمين، والذكاء الاصطناعي، وكذلك آخر الإصدارات والتطبيقات التي قام بإنجازها مؤخرًا في مجال تطوير التعليم.

ويشارك المكتب بثلاث ورش عمل في عدة مواضيع منها توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في المؤسسات التعليمية، ومفهوم STEM وتاريخه، وأهدافه ومبررات تطبيقه، ومهارات القرن، والطباعة ثلاثية الأبعاد في التعليم.

ويفتح المعرض أبوابه مجانًا أمام كل العاملين في مجال التعليم، ويُعد فرصة للتربويين للاطلاع على المنتجات والحلول التي تلبي احتياجات الصفوف الحديثة، وتحول الطرق التي يتعلم بها الطلاب عادة إلى أخرى أفضل. ويتوج فعاليات المعرض حفل لتوزيع الجوائز على أبرز التربويين.

مكتب التربية العربي لدول الخليج المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم مدينة دبي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مكتب التربية الخليجي يشارك بالمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم بدبي
سبق

يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في مدينة دبي، في دورته الثالثة عشرة (GESS 2020)، والذي يُعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الفترة 25- 27 فبراير الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

ويعتبر المعرض الفعاليةَ الرائدة في المنطقة لمستلزمات وحلول التعليم؛ تَضَمّن برنامجًا تعليميًّا شاملًا وعالميًّا معتمدًا من التطور المهني المتواصل لمساعدة المعلمين والتربويين والأكاديميين من جميع المستويات على تطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة من الخبراء الدوليين.

ويقدم المنتدى برنامجًا تربويًّا مكثفًا، عالمي المستوى؛ بما ينعكس على تحسين أدائهم وتجديده، من شأنه أن يساعد المعلمين والتربويين والأكاديميين من كل المستويات على تطوير مهاراتهم والتعلم من تجارب الخبراء الدوليين.

ويمتاز هذا البرنامج بأنه متاح للجميع بالمجان، ويشتمل على دورات معتمدة في التنمية المهنية المستمرة، وعلى دروس ومعارف يمكن تطبيقها مباشرة دون أي تأخير في الصف.

ويستعرض المكتب في هذا المعرض من خلال جناحه رقم K50 مجموعةً من المشاريع التي قام بتنفيذها في عدة مجالات تربوية من أهمها: الجودة، والمواطنة، وتنمية النشء، والمناهج، وذوي الاحتياجات الخاصة، واستراتيجيات التعليم للمعلمين، والذكاء الاصطناعي، وكذلك آخر الإصدارات والتطبيقات التي قام بإنجازها مؤخرًا في مجال تطوير التعليم.

ويشارك المكتب بثلاث ورش عمل في عدة مواضيع منها توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في المؤسسات التعليمية، ومفهوم STEM وتاريخه، وأهدافه ومبررات تطبيقه، ومهارات القرن، والطباعة ثلاثية الأبعاد في التعليم.

ويفتح المعرض أبوابه مجانًا أمام كل العاملين في مجال التعليم، ويُعد فرصة للتربويين للاطلاع على المنتجات والحلول التي تلبي احتياجات الصفوف الحديثة، وتحول الطرق التي يتعلم بها الطلاب عادة إلى أخرى أفضل. ويتوج فعاليات المعرض حفل لتوزيع الجوائز على أبرز التربويين.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
01:19 PM

مكتب التربية الخليجي يشارك بالمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم بدبي

في دورته الـ13.. برنامج تعليمي لمساعدة المعلمين والتربويين والأكاديميين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في مدينة دبي، في دورته الثالثة عشرة (GESS 2020)، والذي يُعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الفترة 25- 27 فبراير الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

ويعتبر المعرض الفعاليةَ الرائدة في المنطقة لمستلزمات وحلول التعليم؛ تَضَمّن برنامجًا تعليميًّا شاملًا وعالميًّا معتمدًا من التطور المهني المتواصل لمساعدة المعلمين والتربويين والأكاديميين من جميع المستويات على تطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة من الخبراء الدوليين.

ويقدم المنتدى برنامجًا تربويًّا مكثفًا، عالمي المستوى؛ بما ينعكس على تحسين أدائهم وتجديده، من شأنه أن يساعد المعلمين والتربويين والأكاديميين من كل المستويات على تطوير مهاراتهم والتعلم من تجارب الخبراء الدوليين.

ويمتاز هذا البرنامج بأنه متاح للجميع بالمجان، ويشتمل على دورات معتمدة في التنمية المهنية المستمرة، وعلى دروس ومعارف يمكن تطبيقها مباشرة دون أي تأخير في الصف.

ويستعرض المكتب في هذا المعرض من خلال جناحه رقم K50 مجموعةً من المشاريع التي قام بتنفيذها في عدة مجالات تربوية من أهمها: الجودة، والمواطنة، وتنمية النشء، والمناهج، وذوي الاحتياجات الخاصة، واستراتيجيات التعليم للمعلمين، والذكاء الاصطناعي، وكذلك آخر الإصدارات والتطبيقات التي قام بإنجازها مؤخرًا في مجال تطوير التعليم.

ويشارك المكتب بثلاث ورش عمل في عدة مواضيع منها توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في المؤسسات التعليمية، ومفهوم STEM وتاريخه، وأهدافه ومبررات تطبيقه، ومهارات القرن، والطباعة ثلاثية الأبعاد في التعليم.

ويفتح المعرض أبوابه مجانًا أمام كل العاملين في مجال التعليم، ويُعد فرصة للتربويين للاطلاع على المنتجات والحلول التي تلبي احتياجات الصفوف الحديثة، وتحول الطرق التي يتعلم بها الطلاب عادة إلى أخرى أفضل. ويتوج فعاليات المعرض حفل لتوزيع الجوائز على أبرز التربويين.

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