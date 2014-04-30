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"الغذاء والدواء" تفوز بجائزة الشرق الأوسط لتميّز الحكومة

عن مشروعها الهادف لتعزيز نمط وعادات الحياة الصحية

فازت الهيئة العامة للغذاء والدواء بجائزة الشرق الأوسط الـ 23 لتميّز الحكومة والمدن الذكية، عن فئة "تميز شبكات التواصل الاجتماعي للحكومة الذكية"، وذلك عن مشروعها "تحدي 2030".

وتمثّل مشروع الهيئة في حملة توعوية لتعزيز نمط الحياة الصحي وعادات الغذاء الصحي في المملكة العربية السعودية، تضمنّت التعريف بالسعرات الحرارية وطرق قياسها وحرقها وكيفية احتساب الاحتياج اليومي للفرد من السعرات الحرارية، وتقديم نصائح تغذوية من أخصائيي الهيئة في فعاليات أقيمت بالرياض وجدة والخبر.

وتخلل الحملة التوعوية، إطلاق مسابقة تفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي "تويتر، انستغرام، سناب شات" تتضمن التسجيل في تحدي 2030 بهدف المحافظة على نمط الحياة الصحي وتعزيزه بممارسة النشاط البدني "مهما كانت طبيعة هذا النشاط سواء كان مشياً أو جرياً أو سباحة أو ركوب دراجة ...إلخ"بشكل يومي لمدة 20 يوماً متواصلة لمدة 30 دقيقة ومشاركتها عبر وسم #تحدي_2030 على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وحقق وسم الحملة ظهوراً واسعاً "ترند" على "تويتر" وتفاعلاً واسعاً من شرائح متعددة بالمجتمع السعودي والمقيمين على مدى أيام الحملة.

وتسلّم الجائزة المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، خلال الحفل الذي أقيم أول من أمس بفندق ريتز كارلتون – مركز دبي المالي العالمي، تزامناً مع انعقاد فعاليات المؤتمر الرابع والعشرين للحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وينظم الجائزة، معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز سنوياً تقديراً لأفضل إنجازات وممارسات التحوّل المؤسسي الذكي ومبادرات تطوير تنافسية الخدمات، وتكريم استراتيجيات التميز في قطاعات منظومة الحكومة والمدن الذكية والقطاعات ذات الصلة، وذلك بعد الترشيح من خبراء ومختصين ولجنة تحكيم الجائزة.

وتتبلور رؤية الجائزة في تحقيق الانتقال السلس والمتميز نحو أنظمة الحكومة والخدمات الذكية وإبراز القيادات الذين أسهموا في صياغة قواعد التنافسية العالمية لتوفير عناصر النجاح لمؤسسات المنطقة، كي تكون الأكثر إبداعاً في مواكبة الابتكارات، والنهوض بمنظومة البنية التحتية للحكومة والمدن الذكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تفوز بجائزة الشرق الأوسط لتميّز الحكومة
سبق

فازت الهيئة العامة للغذاء والدواء بجائزة الشرق الأوسط الـ 23 لتميّز الحكومة والمدن الذكية، عن فئة "تميز شبكات التواصل الاجتماعي للحكومة الذكية"، وذلك عن مشروعها "تحدي 2030".

وتمثّل مشروع الهيئة في حملة توعوية لتعزيز نمط الحياة الصحي وعادات الغذاء الصحي في المملكة العربية السعودية، تضمنّت التعريف بالسعرات الحرارية وطرق قياسها وحرقها وكيفية احتساب الاحتياج اليومي للفرد من السعرات الحرارية، وتقديم نصائح تغذوية من أخصائيي الهيئة في فعاليات أقيمت بالرياض وجدة والخبر.

وتخلل الحملة التوعوية، إطلاق مسابقة تفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي "تويتر، انستغرام، سناب شات" تتضمن التسجيل في تحدي 2030 بهدف المحافظة على نمط الحياة الصحي وتعزيزه بممارسة النشاط البدني "مهما كانت طبيعة هذا النشاط سواء كان مشياً أو جرياً أو سباحة أو ركوب دراجة ...إلخ"بشكل يومي لمدة 20 يوماً متواصلة لمدة 30 دقيقة ومشاركتها عبر وسم #تحدي_2030 على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وحقق وسم الحملة ظهوراً واسعاً "ترند" على "تويتر" وتفاعلاً واسعاً من شرائح متعددة بالمجتمع السعودي والمقيمين على مدى أيام الحملة.

وتسلّم الجائزة المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، خلال الحفل الذي أقيم أول من أمس بفندق ريتز كارلتون – مركز دبي المالي العالمي، تزامناً مع انعقاد فعاليات المؤتمر الرابع والعشرين للحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وينظم الجائزة، معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز سنوياً تقديراً لأفضل إنجازات وممارسات التحوّل المؤسسي الذكي ومبادرات تطوير تنافسية الخدمات، وتكريم استراتيجيات التميز في قطاعات منظومة الحكومة والمدن الذكية والقطاعات ذات الصلة، وذلك بعد الترشيح من خبراء ومختصين ولجنة تحكيم الجائزة.

وتتبلور رؤية الجائزة في تحقيق الانتقال السلس والمتميز نحو أنظمة الحكومة والخدمات الذكية وإبراز القيادات الذين أسهموا في صياغة قواعد التنافسية العالمية لتوفير عناصر النجاح لمؤسسات المنطقة، كي تكون الأكثر إبداعاً في مواكبة الابتكارات، والنهوض بمنظومة البنية التحتية للحكومة والمدن الذكية.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
02:13 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:25 AM

"الغذاء والدواء" تفوز بجائزة الشرق الأوسط لتميّز الحكومة

عن مشروعها الهادف لتعزيز نمط وعادات الحياة الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فازت الهيئة العامة للغذاء والدواء بجائزة الشرق الأوسط الـ 23 لتميّز الحكومة والمدن الذكية، عن فئة "تميز شبكات التواصل الاجتماعي للحكومة الذكية"، وذلك عن مشروعها "تحدي 2030".

وتمثّل مشروع الهيئة في حملة توعوية لتعزيز نمط الحياة الصحي وعادات الغذاء الصحي في المملكة العربية السعودية، تضمنّت التعريف بالسعرات الحرارية وطرق قياسها وحرقها وكيفية احتساب الاحتياج اليومي للفرد من السعرات الحرارية، وتقديم نصائح تغذوية من أخصائيي الهيئة في فعاليات أقيمت بالرياض وجدة والخبر.

وتخلل الحملة التوعوية، إطلاق مسابقة تفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي "تويتر، انستغرام، سناب شات" تتضمن التسجيل في تحدي 2030 بهدف المحافظة على نمط الحياة الصحي وتعزيزه بممارسة النشاط البدني "مهما كانت طبيعة هذا النشاط سواء كان مشياً أو جرياً أو سباحة أو ركوب دراجة ...إلخ"بشكل يومي لمدة 20 يوماً متواصلة لمدة 30 دقيقة ومشاركتها عبر وسم #تحدي_2030 على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وحقق وسم الحملة ظهوراً واسعاً "ترند" على "تويتر" وتفاعلاً واسعاً من شرائح متعددة بالمجتمع السعودي والمقيمين على مدى أيام الحملة.

وتسلّم الجائزة المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، خلال الحفل الذي أقيم أول من أمس بفندق ريتز كارلتون – مركز دبي المالي العالمي، تزامناً مع انعقاد فعاليات المؤتمر الرابع والعشرين للحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وينظم الجائزة، معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز سنوياً تقديراً لأفضل إنجازات وممارسات التحوّل المؤسسي الذكي ومبادرات تطوير تنافسية الخدمات، وتكريم استراتيجيات التميز في قطاعات منظومة الحكومة والمدن الذكية والقطاعات ذات الصلة، وذلك بعد الترشيح من خبراء ومختصين ولجنة تحكيم الجائزة.

وتتبلور رؤية الجائزة في تحقيق الانتقال السلس والمتميز نحو أنظمة الحكومة والخدمات الذكية وإبراز القيادات الذين أسهموا في صياغة قواعد التنافسية العالمية لتوفير عناصر النجاح لمؤسسات المنطقة، كي تكون الأكثر إبداعاً في مواكبة الابتكارات، والنهوض بمنظومة البنية التحتية للحكومة والمدن الذكية.

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