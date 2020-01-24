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الحوثيون يشيعون جثامين قياديين بعد مقتلهم في جبهة "نهم"

بينهم ابن عم زعيم الميليشيا الحوثية

شيعت الميليشيات الحوثية في صنعاء اليوم، عدداً من قياداتها الميدانية بينهم العميد عصام عبدالهادي السقاف ويحيى أحمد السراجي، المكنى بـ"أبوعلي"، اللذان لقيا مصرعهما تحت ضربات الجيش الوطني في "حريب".

وكانت مصادر عسكرية، قد أكدت مصرع قيادي حوثي بارز برفقة 15 عنصرًا من مسلحي الحوثي في المعارك التي شهدتها اليوم، منطقة حريب في نهم بشرق صنعاء.

وقالت المصادر، إن القيادي الحوثي "عصام السقاف"، أحد أبرز القيادات العسكرية الموالية للحوثي، قتل برفقة 15 من مسحلي ميليشيا الحوثي الانقلابية، جراء استهدافهم بنيران الجيش اليمني في منطقة حريب بجبهة نهم.


كما لقي ابن عم زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، القائد الميداني للميليشيات الانقلابية، شرف الدين عبدالسلام الحوثي، مصرعه في جبهة "نهم" شرقَ العاصمة المختطفة صنعاء.

اليمن صنعاء الحوثيون يشيعون جثامين قياديين المليشيات الحوثية

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الحوثيون يشيعون جثامين قياديين بعد مقتلهم في جبهة "نهم"
سبق

شيعت الميليشيات الحوثية في صنعاء اليوم، عدداً من قياداتها الميدانية بينهم العميد عصام عبدالهادي السقاف ويحيى أحمد السراجي، المكنى بـ"أبوعلي"، اللذان لقيا مصرعهما تحت ضربات الجيش الوطني في "حريب".

وكانت مصادر عسكرية، قد أكدت مصرع قيادي حوثي بارز برفقة 15 عنصرًا من مسلحي الحوثي في المعارك التي شهدتها اليوم، منطقة حريب في نهم بشرق صنعاء.

وقالت المصادر، إن القيادي الحوثي "عصام السقاف"، أحد أبرز القيادات العسكرية الموالية للحوثي، قتل برفقة 15 من مسحلي ميليشيا الحوثي الانقلابية، جراء استهدافهم بنيران الجيش اليمني في منطقة حريب بجبهة نهم.


كما لقي ابن عم زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، القائد الميداني للميليشيات الانقلابية، شرف الدين عبدالسلام الحوثي، مصرعه في جبهة "نهم" شرقَ العاصمة المختطفة صنعاء.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
08:00 PM

الحوثيون يشيعون جثامين قياديين بعد مقتلهم في جبهة "نهم"

بينهم ابن عم زعيم الميليشيا الحوثية

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فهد كاملي - جازان
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شيعت الميليشيات الحوثية في صنعاء اليوم، عدداً من قياداتها الميدانية بينهم العميد عصام عبدالهادي السقاف ويحيى أحمد السراجي، المكنى بـ"أبوعلي"، اللذان لقيا مصرعهما تحت ضربات الجيش الوطني في "حريب".

وكانت مصادر عسكرية، قد أكدت مصرع قيادي حوثي بارز برفقة 15 عنصرًا من مسلحي الحوثي في المعارك التي شهدتها اليوم، منطقة حريب في نهم بشرق صنعاء.

وقالت المصادر، إن القيادي الحوثي "عصام السقاف"، أحد أبرز القيادات العسكرية الموالية للحوثي، قتل برفقة 15 من مسحلي ميليشيا الحوثي الانقلابية، جراء استهدافهم بنيران الجيش اليمني في منطقة حريب بجبهة نهم.


كما لقي ابن عم زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، القائد الميداني للميليشيات الانقلابية، شرف الدين عبدالسلام الحوثي، مصرعه في جبهة "نهم" شرقَ العاصمة المختطفة صنعاء.

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