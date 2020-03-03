شاهد .. ضبط مخالفين حوّلوا منزلاً إلى مطبخ ومزرعة لتربية الدواجن وذبحها بمكة

مصادرة وإتلاف للمواد الفاسدة عبر فرق بلدية المعابدة الرقابية بمشاركة الشرطة

ضبطت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، مزرعة مخالفة لتربية الدواجن ومطبخاً عشوائياً بأحد المباني السكنية بحي الخنساء بمكة المكرّمة، استخدمت لتربية الدواجن وذبحها بشكل عشوائي، في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ودون توافر التراخيص النظامية.

وتمكنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية المعابدة بمشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة من مصادرة الدواجن وأدوات الطبخ وإتلاف المواد الفاسدة، وجرى تحرير محضر مشترك وتسليم المخالفين إلى الجهة المختصة.

شارك في الحملة كل من مدير إدارة الخدمات عامر الشريف؛ والمراقبين الصحيين، نواف المحمادي؛ وعمران ولي؛ وأيمن مشتاق؛ وأفراد الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة.