النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باكستان تبدأ فحص جميع الركاب القادمين من الصين بسبب فيروس "كورونا"

في مطارات إسلام أباد ولاهور وبيشاور وكراتشي

باشرت السلطات الباكستانية فحص جميع الركاب القادمين من الصين بمطاراتها؛ لتفادي انتقال فيروس "كورونا" الجديد المنتشر في البلد الأخير.

وأوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا؛ أنه تم تخصيص فرق طبية لفحص الركاب القادمين من الصين في مطارات إسلام أباد ولاهور وبيشاور وكراتشي.

وأكّد في تصريح صحفي، اليوم، أنه لم يتم الكشف عن أي إصابة بفيروس "كورونا" في باكستان حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيتم تدشين خط ساخن لتسهيل التبليغ عن أي حالات محتملة.

باكستان السلطات الباكستانية فيروس كورونا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
باكستان تبدأ فحص جميع الركاب القادمين من الصين بسبب فيروس "كورونا"
سبق

باشرت السلطات الباكستانية فحص جميع الركاب القادمين من الصين بمطاراتها؛ لتفادي انتقال فيروس "كورونا" الجديد المنتشر في البلد الأخير.

وأوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا؛ أنه تم تخصيص فرق طبية لفحص الركاب القادمين من الصين في مطارات إسلام أباد ولاهور وبيشاور وكراتشي.

وأكّد في تصريح صحفي، اليوم، أنه لم يتم الكشف عن أي إصابة بفيروس "كورونا" في باكستان حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيتم تدشين خط ساخن لتسهيل التبليغ عن أي حالات محتملة.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
01:43 PM

باكستان تبدأ فحص جميع الركاب القادمين من الصين بسبب فيروس "كورونا"

في مطارات إسلام أباد ولاهور وبيشاور وكراتشي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
546

باشرت السلطات الباكستانية فحص جميع الركاب القادمين من الصين بمطاراتها؛ لتفادي انتقال فيروس "كورونا" الجديد المنتشر في البلد الأخير.

وأوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا؛ أنه تم تخصيص فرق طبية لفحص الركاب القادمين من الصين في مطارات إسلام أباد ولاهور وبيشاور وكراتشي.

وأكّد في تصريح صحفي، اليوم، أنه لم يتم الكشف عن أي إصابة بفيروس "كورونا" في باكستان حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيتم تدشين خط ساخن لتسهيل التبليغ عن أي حالات محتملة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,293
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,152
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,588
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,255

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة