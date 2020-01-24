باكستان تبدأ فحص جميع الركاب القادمين من الصين بسبب فيروس "كورونا"

في مطارات إسلام أباد ولاهور وبيشاور وكراتشي

باشرت السلطات الباكستانية فحص جميع الركاب القادمين من الصين بمطاراتها؛ لتفادي انتقال فيروس "كورونا" الجديد المنتشر في البلد الأخير.

وأوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا؛ أنه تم تخصيص فرق طبية لفحص الركاب القادمين من الصين في مطارات إسلام أباد ولاهور وبيشاور وكراتشي.

وأكّد في تصريح صحفي، اليوم، أنه لم يتم الكشف عن أي إصابة بفيروس "كورونا" في باكستان حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيتم تدشين خط ساخن لتسهيل التبليغ عن أي حالات محتملة.