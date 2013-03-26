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"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

أكد أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنية والأعيان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.


وقال التحالف: إنه "تمكن من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".

وأشار إلى استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مضيفا: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.


وقال التحالف: إنه "تمكن من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".

وأشار إلى استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مضيفا: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
06:19 PM
اخر تعديل
26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
11:47 PM

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

أكد أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنية والأعيان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
3,896

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.


وقال التحالف: إنه "تمكن من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".

وأشار إلى استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مضيفا: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".

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