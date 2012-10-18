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استفادة أكثر من 48 ألف أسرة من "البناء الذاتي" عبر "سكني" حتى سبتمبر 2021

بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان

يواصل برنامج "سكني" تمكين الأسر السعودية من التملك ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، حيث سجّل البرنامج استفادة 48.980 أسرة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي من بداية عام 2021 وحتى شهر سبتمبر، وذلك امتداداً للخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك الأسر باستحقاق فوري وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأعلن البرنامج استفادة الأسر خلال العام الجاري بما يتجاوز 160 ألف أسرة منها 132.285 أسرة سكنت منازلها حتى سبتمبر 2021، ضمن الخيارات السكنية والتمويلية التي يقدمها وتشمل: (الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، البناء الذاتي، الأراضي السكنية)، ويمكن الحصول عليها ضمن إجراءات ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني".
ويشترط "سكني" للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني، ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفّر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق، وللاطلاع على كافة التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي، يمكن زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/product/SC.
ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي "البناء الذاتي" ممن يمتلكون أراضيهم لتتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة لتوفير أكثر من 33 تصميماً مميزاً يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة في البناء، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، وغيرها من الخدمات مثل "التصميم الداخلي".
كما يتيح "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن 106 مشاريع تحت الإنشاء، توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة بين شقق وفلل وتاون هاوس بتصاميم ونماذج عصرية تتركز غالبيتها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وخميس مشيط، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر 180.537 أرضاً سكنية تتوزع في غالبية مدن ومحافظات المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استفادة أكثر من 48 ألف أسرة من "البناء الذاتي" عبر "سكني" حتى سبتمبر 2021
سبق

يواصل برنامج "سكني" تمكين الأسر السعودية من التملك ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، حيث سجّل البرنامج استفادة 48.980 أسرة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي من بداية عام 2021 وحتى شهر سبتمبر، وذلك امتداداً للخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك الأسر باستحقاق فوري وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأعلن البرنامج استفادة الأسر خلال العام الجاري بما يتجاوز 160 ألف أسرة منها 132.285 أسرة سكنت منازلها حتى سبتمبر 2021، ضمن الخيارات السكنية والتمويلية التي يقدمها وتشمل: (الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، البناء الذاتي، الأراضي السكنية)، ويمكن الحصول عليها ضمن إجراءات ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني".
ويشترط "سكني" للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني، ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفّر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق، وللاطلاع على كافة التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي، يمكن زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/product/SC.
ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي "البناء الذاتي" ممن يمتلكون أراضيهم لتتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة لتوفير أكثر من 33 تصميماً مميزاً يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة في البناء، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، وغيرها من الخدمات مثل "التصميم الداخلي".
كما يتيح "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن 106 مشاريع تحت الإنشاء، توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة بين شقق وفلل وتاون هاوس بتصاميم ونماذج عصرية تتركز غالبيتها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وخميس مشيط، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر 180.537 أرضاً سكنية تتوزع في غالبية مدن ومحافظات المملكة.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
12:12 PM

استفادة أكثر من 48 ألف أسرة من "البناء الذاتي" عبر "سكني" حتى سبتمبر 2021

بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يواصل برنامج "سكني" تمكين الأسر السعودية من التملك ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، حيث سجّل البرنامج استفادة 48.980 أسرة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي من بداية عام 2021 وحتى شهر سبتمبر، وذلك امتداداً للخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك الأسر باستحقاق فوري وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأعلن البرنامج استفادة الأسر خلال العام الجاري بما يتجاوز 160 ألف أسرة منها 132.285 أسرة سكنت منازلها حتى سبتمبر 2021، ضمن الخيارات السكنية والتمويلية التي يقدمها وتشمل: (الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، البناء الذاتي، الأراضي السكنية)، ويمكن الحصول عليها ضمن إجراءات ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني".
ويشترط "سكني" للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني، ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفّر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق، وللاطلاع على كافة التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي، يمكن زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/product/SC.
ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي "البناء الذاتي" ممن يمتلكون أراضيهم لتتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة لتوفير أكثر من 33 تصميماً مميزاً يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة في البناء، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، وغيرها من الخدمات مثل "التصميم الداخلي".
كما يتيح "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن 106 مشاريع تحت الإنشاء، توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة بين شقق وفلل وتاون هاوس بتصاميم ونماذج عصرية تتركز غالبيتها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وخميس مشيط، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر 180.537 أرضاً سكنية تتوزع في غالبية مدن ومحافظات المملكة.

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