جامعة بيشة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الإعادة

بعد صدور قرار بالموافقة على تعيين عدد من المعيدين والمعيدات

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة، اليوم، أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف الأكاديمية المعلنة عنها في وقت سابقاً، وذلك بعد صدور قرار مجلس الجامعة بالموافقة على تعيين عدد من المعيدين والمعيدات في كل التخصصات الأكاديمية.

وأوضحت العمادة أنه يتعين على المرشحين استكمال مسوغات التعيين، وذلك بعد استئناف الحضور لمقر العمل وانتهاء فترة التعليق بإذن الله.

ودعت المتقدمين والمتقدمات للوظائف الأكاديميين لمراجعة الموقع الإلكتروني للعمادة للاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات ودرجات المفاضلة والترشيح.