شاهد بساتين العنب بنجران .. محصول يشكّل هوية منطقة

يحظى برواج في الداخل والخارج بنوعيه "الأبيض والأسود"

تنتج بساتين العنب بمنطقة نجران ومحافظاتها أكثر من 3 آلاف طن سنوياً، على مساحة 100 هكتار.

ويعدّ العنب من المحاصيل الزراعية المعروفة بالمنطقة، والذي شكل هوية إلى جانب المحاصيل الزراعية الأخرى التي تشتهر بها المنطقة.

ويحظى العنب بنوعيه الأبيض "البياضي"، والأسود "السوادي"، برواج كبير داخل المنطقة وخارجها، لتميزه بالجودة والوفرة والتنوع، ولما يحمله من مذاق حلو، ويتراوح سعر الكيلو من 10 إلى 15 ريالاً.