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وسط حراسة مشددة.. وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن إلى أفغانستان

اعتقلته باكستان في 2008 وأطلقت سراحه عام 2011 لعدم كفاية الأدلة

نشرت وسائل إعلام، ومدونون بمواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، مقطع فيديو، يرصد عودة محمد أمين الحق، وهو عضو في تنظيم القاعدة، إلى مسقط رأسه في ولاية ننغرهار، جنوب شرق أفغانستان، وفق "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، كان محمد أمين الحق مسؤول أمن زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن خلال فترة وجود الأخير في منطقة جبال تورا بورا شرق أفغانستان، واعتقلته باكستان عام 2008، ثم أطلقت سراحه عام 2011 لعدم كفاية الأدلة.

يُذكر أن التغييرات السريعة خلال الفترة الماضية في البلاد التي شهدت 20 عامًا من الحرب على الإرهاب بقيادة أمريكية أعادت بقوة احتمال عودة ظهور تنظيم القاعدة الذي هاجم الولايات المتحدة بضراوة في الحادي عشر من سبتمبر 2001.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وسط حراسة مشددة.. وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن إلى أفغانستان
سبق

نشرت وسائل إعلام، ومدونون بمواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، مقطع فيديو، يرصد عودة محمد أمين الحق، وهو عضو في تنظيم القاعدة، إلى مسقط رأسه في ولاية ننغرهار، جنوب شرق أفغانستان، وفق "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، كان محمد أمين الحق مسؤول أمن زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن خلال فترة وجود الأخير في منطقة جبال تورا بورا شرق أفغانستان، واعتقلته باكستان عام 2008، ثم أطلقت سراحه عام 2011 لعدم كفاية الأدلة.

يُذكر أن التغييرات السريعة خلال الفترة الماضية في البلاد التي شهدت 20 عامًا من الحرب على الإرهاب بقيادة أمريكية أعادت بقوة احتمال عودة ظهور تنظيم القاعدة الذي هاجم الولايات المتحدة بضراوة في الحادي عشر من سبتمبر 2001.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
01:23 AM

وسط حراسة مشددة.. وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن إلى أفغانستان

اعتقلته باكستان في 2008 وأطلقت سراحه عام 2011 لعدم كفاية الأدلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت وسائل إعلام، ومدونون بمواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، مقطع فيديو، يرصد عودة محمد أمين الحق، وهو عضو في تنظيم القاعدة، إلى مسقط رأسه في ولاية ننغرهار، جنوب شرق أفغانستان، وفق "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، كان محمد أمين الحق مسؤول أمن زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن خلال فترة وجود الأخير في منطقة جبال تورا بورا شرق أفغانستان، واعتقلته باكستان عام 2008، ثم أطلقت سراحه عام 2011 لعدم كفاية الأدلة.

يُذكر أن التغييرات السريعة خلال الفترة الماضية في البلاد التي شهدت 20 عامًا من الحرب على الإرهاب بقيادة أمريكية أعادت بقوة احتمال عودة ظهور تنظيم القاعدة الذي هاجم الولايات المتحدة بضراوة في الحادي عشر من سبتمبر 2001.

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