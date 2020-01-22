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"الزعاق" واصفاً دخول موجة البرد المنتظرة: تمهّد لها رياح ناهضة

قال: تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر نهاية الأسبوع وغرة المقبل

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن موجة البرد المنتظرة ستمهّد دخولها رياح شمالية ناهضة على #الحدود_الشمالية #تبوك #الجوف #حائل.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ستعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر على هاتيك المناطق نهاية الأسبوع وغرة الأسبوع المقبل.

الدكتور خالد الزعاق موجة البرد المنتظرة الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزعاق" واصفاً دخول موجة البرد المنتظرة: تمهّد لها رياح ناهضة
سبق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن موجة البرد المنتظرة ستمهّد دخولها رياح شمالية ناهضة على #الحدود_الشمالية #تبوك #الجوف #حائل.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ستعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر على هاتيك المناطق نهاية الأسبوع وغرة الأسبوع المقبل.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
11:43 AM

"الزعاق" واصفاً دخول موجة البرد المنتظرة: تمهّد لها رياح ناهضة

قال: تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر نهاية الأسبوع وغرة المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن موجة البرد المنتظرة ستمهّد دخولها رياح شمالية ناهضة على #الحدود_الشمالية #تبوك #الجوف #حائل.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ستعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر على هاتيك المناطق نهاية الأسبوع وغرة الأسبوع المقبل.

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