وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ستعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر على هاتيك المناطق نهاية الأسبوع وغرة الأسبوع المقبل.

"الزعاق" واصفاً دخول موجة البرد المنتظرة: تمهّد لها رياح ناهضة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-22 أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن موجة البرد المنتظرة ستمهّد دخولها رياح شمالية ناهضة على #الحدود_الشمالية #تبوك #الجوف #حائل. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ستعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر على هاتيك المناطق نهاية الأسبوع وغرة الأسبوع المقبل.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441 11:43 AM

"الزعاق" واصفاً دخول موجة البرد المنتظرة: تمهّد لها رياح ناهضة قال: تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر نهاية الأسبوع وغرة المقبل





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أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن موجة البرد المنتظرة ستمهّد دخولها رياح شمالية ناهضة على #الحدود_الشمالية #تبوك #الجوف #حائل.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ستعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر على هاتيك المناطق نهاية الأسبوع وغرة الأسبوع المقبل.